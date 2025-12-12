İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki bir antrepo sahasında park halindeki tırdan sızan kimyasal madde, bölgede çalışan 5 kişinin sağlık şikayetleriyle hastaneye başvurmasına neden oldu. AFAD ekiplerinin yaptığı ölçümlerde sızıntının propanon (aseton) olduğu belirlendi.

Baş dönmesi ve bulantı şikayetleriyle hastaneye gittiler

Olay, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi’nde meydana geldi. Antrepo sahasına yakın bir fabrikada çalışan 5 kişi, mesai sırasında baş dönmesi, bulantı ve gözlerde yanma hissetmeye başladı.

Durumu fark eden çalışanlar, çevre hastanelere giderek tedavi altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Tırdaki varilden kimyasal sızıntı tespit edildi

AFAD ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, antrepo sahasında bulunan bir tırın içindeki varilden kimyasal madde sızıntısı olduğu görüldü.

Alan güvenlik çemberine alındı ve ekipler kimyasal biyolojik radyolojik nükleer (KBRN) ölçümlerine başladı.

Sızıntının propanon (aseton) olduğu belirlendi. Maddenin havadaki yoğunluğunun sağlığı tehdit edecek seviyede olmadığı açıklandı.

Sağlık durumları iyi, tedavilerinin ardından taburcu edildiler

Kimyasaldan etkilenen 5 çalışanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hastanelerde ayakta tedavi edilen işçiler, yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi.

Bölgede herhangi bir ek risk bulunmadığı, kontrollü şekilde normal çalışma düzenine dönüldüğü aktarıldı.