Son Mühür / Atakan Başpehlivan DEVA Partisi Ankara Milletvekili Av. İdris Şahin, Tarım Kredi Yağ’ın 2025 yılı bilançosuna ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayarak kurumun mali durumuna sert eleştiriler yöneltti.

“Yanlış yönetim kararlarının faizini çiftçi ödüyor”

Kurumun finansman giderlerinin 1 milyar 452 milyon liraya ulaşmasına dikkat çeken Şahin, “Bir kurumun finansman gideri bu seviyeye çıkmışsa; o kurum artık çiftçi için değil, yanlış yönetim kararlarının doğurduğu borç faizlerini ödemek için çalışıyor demektir.

Özkaynakların eksi 510 milyon liraya gerilemesi ve nakit varlığının 19,8 milyon liraya kadar düşmesi, yönetim anlayışının iflasıdır. Bir hukukçu olarak ifade etmeliyim ki; bu tablo bir ticari risk değil, doğrudan kamusal bir sorumluluk ihlalidir." diye konuştu

“Çiftçi mazot ve gübre altında ezilirken bu bilanço kabul edilemez”

Üreticilerin artan maliyetler karşısında zorlandığını vurgulayan Şahin, “Kara gün dostu dedikleri kurum, çiftçiyi kara güne bırakmıştır. Çiftçimiz mazotun, gübrenin, ilacın ve yemin altında ezilirken; ‘kara gün dostu’ olması gereken bir kurumun borç ve faiz sarmalına terk edilmesi asla kabul edilemez.

Üreticinin yükü artarken, onu koruması gereken yapının da bu hale düşürülmesi, çiftçimizin emeğinin hiçe sayılmasıdır. Tarım Kredi gerçekten çiftçinin refahı için mi yönetilmektedir, yoksa devasa borç yükünü çevirmeye çalışan bir finansal aparata mı dönüşmüştür?” ifadelerini kullandı.

“Liyakat tasfiye edilirse kurum zayıflar”

Açıklamasının devamında yönetim anlayışını eleştiren Şahin, “Atalarımız ‘İş bilenin, kılıç kuşananın’ demiştir. Ancak bugün kılıç işi bilmeyenlerin; emanet ise liyakati tasfiye edenlerin elindedir. Liyakat tasfiye edilirse kurum zayıflar, denetim gevşerse emanet heba olur.

Çiftçimizin hakkının kötü yönetimle erimesine razı olmayacağız. Bu ağır tablonun piyasa koşulları denilerek geçiştirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Emanete zeval getiren her kararın hesabı şeffaflık zemininde mutlaka sorulacaktır.” şeklinde konuştu.