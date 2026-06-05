Son Mühür- Mutlak butlan kararı sonrası iki parçalı görüntü veren CHP'de, tavrını Özgür Özel'den yana kullanan il örgütlerinin kaderi belirsizliğini koruyor.

Aralarında CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün de olduğu çok sayıda il başkanı tercihini Özgür Özel'den yana kullanarak, ''Atanmış Genel Başkan istemiyoruz'' mesajıyla Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapatmıştı.

Mahir Polat'ı hedef almıştı...



YDK başkanı olarak seçilen Mahir Polat'ı hedef alan Güç,

''"Bizim Genel Başkanımız Özgür Özel’dir. Kemal Bey’i tanımıyorum. Ne söylediğinin önemi yok. Genel merkezde İzmir Milletvekili Mahir Polat diye bir adam vardı. O insanlar bu yaptıklarının bedelini kötü anılarak ödeyecekler" ifadesiyle tarafını belli etmişti.

Bugün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'dan, Özgür Özel'e destek veren il örgütlerinin görevden alınması yönünde bir karar çıkmasını bekleyenler hayal kırıklığına uğradı.

Kılıçdaroğlu'nun görevden alma konusunu gündeme alınmasını istemediği öğrenildi.



Utku Gümrükçü'nün adı öne çıkmıştı...



Başkent kulislerinde, Çağatay Güç'ün yerine Çiğli Belediye eski Başkanı Utku Gümrükçü'nün atanacağına dair iddialar dile getiriliyordu.

Çağatay Güç'ün görevden alınması halinde Gümrükçü'nün dışında Mehmet Şakir Başak ve Mustafa İduğ'un adı da potansiyel İzmir İl Başkanı adayları arasında geçiyordu.



Arabulucu heyeti mi istedi?



Görevden alınma tartışmalarının ertelendiği süreçte, hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu'yla konuşan ve kamuoyunda arabulucu heyeti olarak tanımlanan Mansur Yavaş, Zeydan Karalar ve Vahap Seçer'in temaslarının etkili olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan, Özgür Özel'in avukatı Sedat Aslantaş'la Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in yapacağı görüşmenin erteleme kararının gerekçeleri arasında yer aldığı konuşuluyor.

