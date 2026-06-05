Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), medya, sosyal medya ve iletişim politikalarının etkin, koordineli ve kurumsal bir anlayışla yürütülmesi; Genel Merkez, Parti Örgütleri ve Yerel Yönetimler arasında düzenli, sağlıklı ve güçlü bir iletişim ağının oluşturulması amacıyla İletişim Koordinatörlüğü'nün kurulduğu açıklandı. Bu kapsamda CHP İletişim Koordinatörü olarak Ali Haydar Fırat görevlendirildi.

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu’nun imzasını taşıyan karar Fırat’a tebliğ edildi.

“İyi bir diyalog zemini içinde…”

Yeni görevi hakkında açıklamalarda bulunan Fırat, “Herkese memlekete, ülkemize, partimize hayırlı uğurlu olsun. Yeni görevlendirmem nedeniyle; başta Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederim. Hiçbir ayrım yapmadan bütün meslektaşlarımla iyi bir diyalog zemini kurmak için mücadele edeceğimin sözünü veriyorum. Partimin kurumsal iletişim süreçlerine katkı sunmak adına her türlü özveride bulunacağım. Hayırlı olsun” mesajı verdi.

Ali Haydar Fırat kimdir?

Ali Haydar Fırat, 1979 yılında Muş ilinin Varto ilçesine bağlı bir köy olan Güzeldere’de doğmuştur. İlkokulu Malatya İnönü İlköğretim Okulu'nda, ortaokulu Muş Onpınar Ortaokulu'nda, liseyi Ankara Tuzluçayır Lisesi'nde tamamladı. Bir sene İngilizce hazırlık sınıfında okuduktan sonra Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde 1997–2001 yıllarında okuyarak mezun oldu. Ardından Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans yapan Ali Haydar Fırat, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı'nda doktorasını tamamladı.

Çankaya Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde çalışan Ali Haydar Fırat, bir süre de CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın danışmanlığı yapmış, bu görevleri yanı sıra CHP Genel Merkezi'nde de çeşitli görevlerde bulundu. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya ekibi içerisinde görev aldı. 2015 yılı Genel Seçimlerinde CHP’den 25. Dönem milletvekili adayı olmuştu ancak listeye giremedi.

Politikyol.com Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Fırat, 2021 yılında Doğu Perinçek ile girdikleri bir polemik nedeniyle de gündeme gelmişti. Tele 1, CNN Türk gibi çeşitli televizyon kanallarında birçok siyasi tartışma programına katıldı. Fırat’ın 2012 yılında çıkan Türkiye'nin Cumhuriyeti - Bir Cumhuriyet Sorgulaması ve 2014 yılında çıkan CHP ve AKP Ekseninde Türkiye'nin Siyaseti isimli iki kitabı var.