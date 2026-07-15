Son Mühür- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 10. yılı dolayısıyla darbe girişimi ve sonrasındaki direnişi tüm boyutlarıyla ele alan özel bir yayın serisi hazırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdim yazısını kaleme aldığı kitapların da yer aldığı seri, kamuoyunun ve araştırmacıların erişimine sunuldu.

"10. Yıl" hafızası kitaplaştı

İletişim Başkanlığı, o gece yaşanan kırılma anlarını, sivil direnişi ve darbenin perde arkasını geleceğe taşımayı hedefliyor. Çalışmaların odağında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sunuş yazısıyla yayımlanan "10. Yılında 15 Temmuz Destanı: Hafıza, Direniş ve Gelecek" eseri yer alıyor. Kitap, darbe teşebbüsünün on yıllık toplumsal etkilerini inceliyor.

Seride öne çıkan diğer çalışma ise "Halkın Gücünün Üstünde Bir Güç Yoktur: 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi" oldu. Eser, sokağın refleksini ve o geceki mücadeleyi askeri, siyasi ve sosyolojik analizlerle anlatıyor.

Dergilerden kritik sürece özel sayı

Yalnızca kitaplar değil, dönemsel yayınlar da arşiv niteliğinde içeriklerle çıktı. İletişim ve Diplomasi Dergisi ile Ayın Tarihi Dergisi, 10. yıla özel hazırlanan sayılarıyla raflardaki yerini aldı. Dergilerde, darbe girişiminin uluslararası kamuoyuna anlatılması süreci ve dezenformasyonla mücadele adımları mercek altına alınıyor.

Dijital erişim kapısı açıldı

İletişim Başkanlığı, hazırlanan tüm bu kaynakları fiziki basımın yanı sıra dijital ortama da taşıdı. Vatandaşlar ve konunun uzmanları, yayınların tamamına internet üzerinden ücretsiz şekilde ulaşabilecek.

