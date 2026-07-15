Bu sabah saatlerinde "Suç örgütü kurma", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen Başkan dahil 24 tutuklanmıştı. Tutuklanan Hüseyin Can Güner son dakika gelişmesiyle birlikte görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan yazıda;

"Ankara ili Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can GÜNER,

Hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 15.07.2026 tarih ve 2026/458 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti. Gerçekleşen operasyonla birlikte 30 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu 30 şüphelinin içinde gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'de yer almıştı. Hakimlik, Güner’in de aralarında bulunduğu 24 şüphelinin tutuklanmasına karar vermişti. 6 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.