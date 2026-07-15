Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kocasinan ilçesinde şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta gerçekleştirilen aramada, bagaj bölümüne gizlenmiş 5 kilogram kubar esrar ve uyuşturucu öğütme aparatı bulundu.

Otomobili kullanan avukat ve CHP Talas Belediye Meclis Üyesi Alaattin Can Akkılıç gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edilen Akkılıç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP'den ihraç edildi

Gelişmelerin sonrasında yazılı bir açıklama yapan CHP Kayseri İl Başkanlığı, Alaattin Can Akkılıç hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını ve partiden ihraç edildiğini duyurdu.

İl başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Talas Belediye Meclis Üyesi Alaattin Can Akkılıç hakkında kamuoyuna yansıyan ve adli makamlara intikal eden gelişmeler üzerine Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerekli değerlendirmeler yapılmıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi; hukukun üstünlüğünü, kamu görevinde etik ilkeleri ve toplum vicdanını her şeyin üzerinde tutan bir siyasi partidir. Hiçbir kişi ya da makam, partimizin temel değerlerinin ve ilkelerinin üzerinde değildir.

Bu çerçevede, Alaattin Can Akkılıç hakkında yürütülen adli sürecin ciddiyeti dikkate alınarak, parti tüzüğümüz ve disiplin hükümlerimiz doğrultusunda partiden kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatılmış olup, parti üyeliği ve partiyle ilişiği sonlandırılmıştır.

Yargı sürecinin bağımsızlığına ve masumiyet karinesine saygımız tamdır. Adli sürecin sonucunu ilgili makamlar belirleyecektir"

AK Parti İl Başkanı Okandan: "Allah bizlerden ırak eylesin"

Olayın ardından AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Belediyesi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi.

Okandan, bazı basın organlarında tutuklanan meclis üyesinin AK Partili olduğu yönünde kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını belirterek duruma tepki gösterdi.

Hüseyin Okandan konuya ilişkin açıklamasında, "Dün akşam cereyan eden bir hadise, bir meclis üyesinin 5 kilo uyuşturucu yakalattığı, bununla alakalı gerekli emniyet işlemlerinin, hukuki işlemlerin yapıldığı ve tutuklandığının haberlerini gördük.

Burada gayet doğal bir insani tepki verdik. Allah bizlerden ırak eylesin, gençlerimizi toplumumuzu bu işten ıslah etsin korusun.

‘AK Parti Talas Meclis Üyesi uyuşturucu yakalattı’ diye haberler yayın organlarınca hemen empoze edildi. Gerekli işlemler de başladı. Hukuki süreçlerin de takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.