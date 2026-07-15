Son Mühür- CHP'de iki başlı görüntüye neden olan tartılmaların ilk adresi olan İstanbul İl Başkanlığı'nda, Özgür Özel destekçileri yerine güç, Kemal Kılıçdaroğlu yanlılara geçmiş durumda.

İstanbul il kongresinde şaibe olduğu iddialarının ardından Gürsel Tekin'in liderliğinde çağrı heyeti atanmış, heyetin il başkanlığı binasına girişi, Özgür Çelik destekçisi partililer yüzünden polis eşliğinde yapılabilmişti.

Partide ilk gerginliğin adresiydi...



Kılıçdaroğlu'na 935 gün sonra partide Genel Başkanlık yolunu açan mutlak butlan kararının öncesinde, partideki iki başlılığın ilk adresi olarak dikkati çeken İstanbul il Başkanlığı'nda taraflar geçtiğimiz hafta bir kez daha karşı karşıya gelmişti.

Kılıçdaroğlu'nun posterini indirip Ekrem İmamoğlu'nun posterini asan gençlik kolları üyelerine, Özgür Çelik de destek vermişti.

Polisin, altı aylık aranın ardından bir kez daha il binasına giriş yaptığı süreç sonrasında Özgür Özel'e destek veren partililer il binasını terk etti.

Gürsel Tekin talimat verdi...



Partideki iktidar kavgasında ilk günden bu yana Kılıçdaroğlu'na verdiği açık destekle dikkati çeken Barış Yarkadaş,

''CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın Sarıyer’deki binasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Adalet Yürüyüşü” sırasında çekilmiş büyük boy bir fotoğrafı asıldı.

“CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI” ibaresi de görünür hale getirildi. İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, binanın tamamını teslim aldıktan sonra “Demirbaş Eşya Listesi” hazırlanması talimatı da verdi. Binada tahrip edilen yerler için de tadilat başlatıldı'' bilgisini paylaştı.