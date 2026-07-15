Son Mühür- AHBAP'a yönelik soruşturmada gözaltına alınan Haluk Levent'in ifadesinde

"Önder ailesinin iyi niyetini kullanarak onları kandırdığım için çok üzgünüm, 2.1 Milyar TL borcum bulunmaktadır" yazdığı ileri sürülen imzalı belgenin soruşturma dosyasına sunulduğu öğrenilmişti.

Haluk Levent'in işaret ettiği ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esin Önder Çağlayan’ın savcılıktaki ifadesinin detayları ortaya çıktı:

''Kendisi toplum nezdinde saygın ve güvenilir bir sanatçı olduğu için ona çok güvendim'' diyen Çağlayan'ın ifadesinden öne çıkan detaylar şöyle...

70 milyon dolar borç verdim...



- Bu arkadaşlık ve güven ilişkisine dayanarak kendisine parça parça toplamda yaklaşık 70 milyon dolar borç verdim.

- Haluk'un isteği üzerine bu paraları, asistanı ve muhasebecisi olan Yeliz Kaya’nın banka hesabına gönderdim.

- Borçlarını ödeyemeyince bana müteahhitlerden alacağı olan taşınmazları devretmeyi teklif etti.

- Paramı uzun süredir geri alamadığım için bu teklifi kabul etmek zorunda kaldım.

- Levent'e 70 milyon dolar borç vermiştim. Buna karşılık bana ekspertiz değeri sadece 35 milyon dolar olan 68 adet taşınmaz devredildi.

''Vicdanım istismar edilerek bir sarmalın içinde bırakılarak dolandırıldım" diyen Esin Önder Çağlayan'ın, hem Haluk Levent'ten hem de iddiaları nedeniyle Başaran Holding'den şikayetçi olduğu öğrenildi.



Bunlar nasıl rakamlar?



Gazeteci Murat Ağırel, Haluk Levent soruşturma dosyasında ifade veren Esin Önder Çağlayan'ın verdiği 70 milyon dolara dikkat çekerek,

''Haluk Levent’in yapım şirketinden alacağını tahsil edeceği, sosyal yardım projeleri ile kripto para platformu kurulacağı yönündeki anlatımlara inanarak parça parça yaklaşık 70 milyon dolar verdiğini öne sürüyor.

İfadesine göre bu paraya karşılık ekspertiz değeri yaklaşık 35 milyon dolar olan 68 taşınmaz devraldı.

Çağlayan’dan Yeliz Kaya’ya 1 milyar 26 milyon liranın üzerinde para transferi tespit edilmiş

Çağlayan, Önder ailesinden Haluk Levent’e vermek üzere 2 Milyar Türk Lirası borç almış.

Bu paralar nasıl paralar arkadaş!'' diye sordu.

Enteresan işler...



Gazeteci Barış Yarkadaş ise,

''İş insanı Esin Önder Çağlayan, Haluk Levent’e 2 milyar TL borç vermiş.

Haluk Levent ise ifadesinde “Parayı aldım. Onları kandırdığım için üzgünüm” demiş.

Enteresan işler…'' değerlendirmesinde bulundu.



En kritik isim Çağlayan...



Esin Önder Çağlayan ismine dikkat çekenler arasında Avukat Afşin Hatipoğlu da vardı.

Hatipoğlu,

''Tapu uygulamalarında 20 yılını geride bırakmış bir avukat olarak, kamuoyunun dikkat kesildiği Haluk Levent olayında bana göre en kritik isim Esin Önder Çağlayan’dır. Bu ismin ilişki ve iletişim trafiği tespit edilirse, söküğün ucu yakalanır'' değerlendirmesinde bulundu.