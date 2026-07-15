Son Mühür- Türkiye'nin en güvenilir kişisi olarak anketlere ambargo koyarkenbir anda Türkiye'nin en çok tartıştığı insanı haline gelen Haluk Levent'in Emniyet'teki ifadesinin detayları netleşiyor.

Gazeteci Emrullah Erdinç, Haluk Levent'in polisteki ifadesinde kamuoyuna yansımayan bölümleri paylaştı.

''Haluk Levent’in avukatları emniyet ifadesinin bir kısmını yayınlayarak susma hakkını kullandığını belirtmişlerdi. Ama yolsuzluk iddialarının olduğu bölümleri paylaşmamışlardı'' hatırlatmasında bulunan Erdinç,

''Şimdi Levent’in susma hakkını kullanmadan önceki sorulara verdiği yanıtlar ortaya çıktı'' bilgisini paylaştı.



Fazla risk aldım ve çok borçlandım...



''Levent, 6 Şubat depremlerinin ardından 2023 yılında Ahbap Derneği’ne yaklaşık 4,3 milyar TL bağış geldiğini, bunun büyük bölümünün deprem bölgesinde harcandığını savundu'' vurgusunda bulunan Erdinç'in Haluk Levent'in ifadesiyle ilgili paylaşımı şöyle...

''İfadesinde, Borsada işlem yapmak gibi bir zaafım var. Daha fazla risk aldım ve yüksek miktarda borçlandım.” diyen Levent, ayrıca “Kendimi, etrafımı ve işlerimi maalesef doğru dürüst yönetemedim.” sözleriyle dikkat çekici bir özeleştiride bulundu.

Levent, Ahbap İktisadi İşletmesi’ne ait çek ve senetleri bazı şahsi işlemlerinde teminat olarak kullandığını kabul ederek, “Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz.” ifadelerini kullandı.



80 milyon lira benim...



Soruşturmadaki en dikkat çekici başlıklardan biri olan Yeliz Kaya’ya aktarıldığı belirtilen 80 milyon TL için ise “80 milyon benim paramdır.” savunmasını yaptı. Bu tutara karşılık bugünkü değerinin yaklaşık 150 milyon TL olduğunu öne sürdüğü 20 daireyi Ahbap Derneği’ne devretmeyi planladığını, yönetim kurulu kararı alındığını ve tapu işlemlerinin gözaltı nedeniyle tamamlanamadığını iddia etti.



Konser gelirlerim orada...



Levent ayrıca kendi adına banka hesabı kullanmadığını, Yeliz Kaya adına kayıtlı banka hesaplarını ve Zafer Yay adına açılan yatırım hesabını kendisinin yönettiğini söyledi. Konser gelirlerinin bu hesaplara yatırıldığını da ifadesinde kabul etti.

Bir başka dikkat çeken beyanında ise, “Parasal anlamda derneğin tek yetkilisi benim.” diyerek Ahbap Derneği’nin mali işlemlerindeki sorumluluğunu üstlendi.



Bir gün daha beklenseydi...



Operasyonun zamanlamasına da değinen Levent, “Bir gün daha beklenseydi Ahbap Derneği’nden hiçbir şekilde para çıkışı olmayacaktı.” ifadelerini kullanarak taşınmaz devrinin tamamlanması halinde soruşturmaya konu edilen para hareketlerinin sona ereceğini savundu.



Hüseyin Başaran sorusuna...



Öte yandan, emniyette kendisine yöneltilen milyarlarca liralık para trafiği ve mali işlemlere ilişkin kritik sorular karşısında susma hakkını kullandığı, Hüseyin Başaran dosyasında ise ayrıntılı savunmasını Cumhuriyet savcısına vermek istediğini söylediği öğrenildi.

Haluk Levent'in ifadesine göndermede bulunan gazeteci yazar Şamil Tayyar, ''Bir kumar bağımlısından halk kahramanı çıkarma çabasının beyhude olduğunun bedelini ağır maliyetle ödüyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu.

Yazık, çok yazık...



''Haluk Levent’in ifadesinin bir bölümü sızdırılmıştı.

Daha çok avukatlarının cımbızlayarak sızdırdığı ifadelerdi'' hatırlatmasında bulunan Şamil Tayyar,

''İfadenin kamuoyuna yansımayan bölümünde dikkat çekici itiraflar var.

Mesela.

Deprem sonrası AHBAP’ın hesabına 4.3 milyar liralık bağış gönderilmiş.

Şahsi işlerinde derneğin senet ve çeklerini teminat olarak kullandığını kabul etmiş.

Borsada fazla risk aldığını ve borçlandığını söylemiş:

“Kendimi, etrafımı ve işlemimi doğru dürüst yönetemedim.”

Pes doğrusu.

İdeolojik körlük veya bilmediğimiz sebeplerle kontrolsüz gönderilen milyarların nasıl hiç edildiğini görüyoruz.

Bir kumar bağımlısından halk kahramanı çıkarma çabasının beyhude olduğunun bedelini ağır maliyetle ödüyoruz.

Yazık, çok yazık.'' mesajı verdi.