Eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal, 88 yaşında yaşamını yitirdi. Antalya Kepez Devlet Hastanesi’nde bir süredir tedavi gören Olcay Baykal, bu sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberin ardından Baykal'ın cenazesi, karayoluyla Antalya Havalimanı’na getirildi.

Buradan havayoluyla Ankara’ya gönderilen Olcay Baykal'ın naaşı, cuma günü eşi Deniz Baykal’ın yanına defnedilecek.

Akçakoca'da gizli nikah yapmışlardı

Emekli öğretmen olan Olcay Baykal ile Deniz Baykal’ın birlikteliği lise yıllarına dayanıyordu. Çift, 1963 yılında o dönem avukatlık yapan Deniz Baykal ile ailelerinden gizlice evlendi. Deniz Baykal, lise aşkı Olcay Baykal'ı Karadeniz sahilindeki Akçakoca’ya götürerek burada nikah kıydı. Çift, evlilik haberini ailelerine ancak nikahtan sonra verdi.

Yarım asırlık birliktelik

Deniz Baykal'ın siyasi mücadelesi boyunca gözlerden uzak kalmayı tercih eden Olcay Baykal, eşinin en büyük destekçisi oldu. Çiftin bu evlilikten Ataç ve Aslı adında iki çocuğu dünyaya geldi. Üç yıl önce hayatını kaybeden Deniz Baykal'ın ardından Olcay Baykal da Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak.