Son Mühür- Lucescu yönetimindeki Romanya engelini Arda Güler'in asisti ve Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle aşmayı başaran Türk Milli Takımı'nı şimdi de zorlu Kosova deplasmanı bekliyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Oliver'ın yardımcılıklarını, İngiltere Futbol Federasyonundan Stuart Burt ve James Mainwaring gerçekleştirecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İngiliz Christopher Kavanagh olacak.



Ünlü İngiliz hakem bugüne kadar hem milli takımlar hem de kulüp takımları düzeyinde çok sayıda Türk takımının maçını yönetti.

İspanya hezimetine tanık olmuştu...



Geçtiğimiz Eylül ayında İspanyol milli takımı karşısında alınan 6-0'lık tarihi yenilgide de düdük çalan Oliver, Mart 2021'de Hollanda karşısında 4-2'lik galibiyetimizle biten maçın da hakemiydi.

Michael Oliver bugüne kadar ikişer kez olmak üzere Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa maçlarında toplam 8 kez sahaya hakem olarak çıkmış bir isim.

Türkiye deplasmanda karşılaşacağı Kosova engelini geçmesi halinde 2002'den bu yana ilk kez Dünya kupasında boy gösterme şansı bulacak.