Son Mühür- Sakatlık ve cezalar yüzünden bu sezon beklentilerin uzağına kalan iki ekibin kapışmasında gülen taraf deplasman ekibi 76ers oldu.

Milli basketbolcu Adem Bona'nın sadece 6 dakika süre alıp 2 sayı üretebildiği 76ers'de sakatlıktan dönen Joel Embiid ve Tyrese Maxey maça damga vuran isimler oldu.

Embiid 29 sayı, 6 ribaund, 2 asist, 2 blok, Maxey 26 sayı, 7 ribaund, 8 asist, 1 top çalma ve 1 blok, Paul George ise 26 sayı, 13 ribaund, 2 asist, 4 top çalma ve 1 blokluk performans ortaya koydu.



Miller'in çabası yeterli olmadı...



Beş çamlık galibiyet serisine nokta koyan ev sahibi Hornets'de Brandon Miller 29 sayı, 8 ribaund, LaMelo Ball 20 sayı, 3 ribaund, 8 asist, 1 top çalma, Kon Knueppel 11 sayı, 11 ribaund, 2 asist ve Miles Bridges 11 sayı, 6 ribaund ve 1 asistle oynamasına rağmen yenilgiyi önleyemedi.

Bu galibiyetin ardından Doğu Konferansı'nda 76ers yedinci, Hornets ise onuncu sırada yer alıyor.