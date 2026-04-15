Ödeme sıkıntısı nedeniyle geçen hafta sosyal medya hesabından “Hakkınızı helal edin” mesajı paylaşarak kulübe veda eden tecrübeli savunma oyuncusu Sefa Özdemir, bir haftalık aranın ardından ikna edilerek yeniden antrenmanlara başladı. Kritik karşılaşma öncesinde Sefa’nın takıma dönmesi İzmir temsilcisine önemli bir moral kaynağı oldu.

Kulüpten bilet açıklaması

Altay, ligde 22 puanı bulunan Afyonspor karşısında 2 farklı mağlup olması halinde Bölgesel Amatör Lig’e düşme tehlikesi yaşayacak. 25 puanlı siyah-beyazlı ekip, tarihinin en kritik maçlarından biri olarak görülen bu karşılaşmanın bilet fiyatlarını 10 TL olarak belirledi.

Önceki hafta iç sahada 1-1 sona eren İzmir Çoruhlu FK maçında olduğu gibi yine indirime giden yönetim, taraftarların stadı doldurmasını hedefliyor. Kulüpten yapılan açıklamada, “Biletlerin ücretsiz olarak satışı mümkün olmadığından sembolik bir ücret belirlenmiştir. Taraftarlarımızın desteğini ve gücünü göstermek için herkesi tribünlere bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.