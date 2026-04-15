Son Mühür/ Beste Temel- Buca Belediyesi, dün akşam Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun salonunda alışılmışın dışında bir kalabalığı ağırladı. Herkesin dilindeki o "farkındalık" kelimesi, bu kez kağıt üstünde kalmadı ve sahnedeki gençlerin performansıyla ete kemiğe büründü. Otizm Farkındalık Konseri adı altında düzenlenen gecede, İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT) kelimenin tam anlamıyla şov yaptı.

Her şarkı tek tek alkış topladı

Şef Orçun Berrakçay bageti eline aldığı an, salondaki uğultu yerini derin bir hayranlığa bıraktı. Tamamı otizmli bireylerden oluşan o dev kadro, aylar süren emeklerini tek tek notalara döktü. Repertuvardaki her parça, "Biz de buradayız ve aslında sizden hiçbir farkımız yok" diye bağırıyordu sanki. Salona doluşan İzmirliler ise her şarkının sonunda koltuklarından fırlayıp orkestrayı ayakta alkışladı.

Etkinlik ücretsizdi

Ücretsiz olan bu etkinliğe ilgi o kadar büyüktü ki, salonda iğne atsan yere düşmezdi. İnsanlar sadece müzik dinlemeye gelmemiş; o sahnedeki emeğe ortak olmaya, otizmi sadece bir tanım olmaktan çıkarıp birer yüze, birer sese dönüştürmeye gelmiş. Konser boyunca sahnede esen o rüzgar, sanatın aslında ne kadar kapsayıcı olabileceğini herkese kanıtladı.

Doğru imkanlar sağlandığında...

Gecenin sonunda salondan çıkanların yüzündeki o şaşkınlık ve hayranlık her şeyi özetliyordu. Demek ki neymiş? Doğru imkanları sağladığınızda, o "engel" dediğiniz duvarlar birer birer yıkılıyormuş. Buca, dün akşam sadece bir konser izlemedi; aslında önyargılarını o salonun kapısında bırakıp çıktı.

