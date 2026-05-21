Son Mühür - İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Ege Ordusu Komutanlığı’nın sevk ve idaresinde düzenlenen Efes-2026 Tatbikatı’nın sergi alanını ziyaret etti. Tatbikat alanında kurulan yerli ve milli savunma sanayii sergisini gezen Başsavcı Yeldan; ASFAT, Sarsılmaz Silah Sanayi, Boğaziçi Savunma Teknolojileri, Roketsan ve Baykar başta olmak üzere katılımcı firmaların stantlarında incelemelerde bulundu. Şirket yetkililerinden geliştirilen son teknolojik ürünler, hizmetler ve savunma çözümleri hakkında detaylı bilgi alan Yeldan, yerli ve milli savunma sanayisinde gelinen son noktayı yerinde takip etti.

Başsavcı Yeldan teşekkür

Ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulunan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ulaştığı caydırıcı güce vurgu yaptı. Efes-2026 Tatbikatı'nın kahraman Türk ordusunun gücünü bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Başsavcı Yeldan, "Tüm savunma sanayi şirketlerine, mühendislerimize ve firmalara ülkemize yaptıkları katkılarından, ayrıca tatbikatı başarıyla yöneten Ege Ordusu Komutanlığımıza teşekkür ediyor, ordumuzla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından paylaşılan bilgilere göre, Başsavcı Yeldan’ın ziyareti savunma sanayii stantlarında gerçekleştirilen incelemelerin ardından sona erdi.