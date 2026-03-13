İzmir’in Konak ilçesinde yer alan tarihi Asmalı Mescit Camii, yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açıldı. Yenilenen camide ilk cuma namazı kılınırken, programa İzmir Valisi Süleyman Elban ve çok sayıda vatandaş katıldı.

1894 yılında inşa edilen tarihi cami restore edildi

Konak ilçesine bağlı İkiçeşmelik semtinde bulunan Asmalı Mescit Camii, 1894 yılında inşa edilerek uzun yıllar bölge halkına hizmet verdi. Tarihi yapının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla İzmir Valiliği tarafından 2024 yılında restorasyon ihalesi gerçekleştirildi.

İhalenin ardından camideki restorasyon çalışmalarına 31 Mart 2025 tarihinde başlandı. Uzman ekipler tarafından hazırlanan ve onaylanan projeler doğrultusunda caminin yapısal özellikleri korunarak kapsamlı bir yenileme süreci yürütüldü.

Sonradan doldurulan bodrum kat ortaya çıkarıldı

Restorasyon sürecinde caminin geçmiş yıllarda doldurulan bazı bölümleri de gün yüzüne çıkarıldı. Çalışmalar kapsamında yapının sonradan doldurulan bodrum katı ortaya çıkarılırken, özellikle güneybatı yönünde bulunan doldurulmuş alanlar temizlenerek yeniden düzenlendi.

Bu alanlarda yapılan imalatlarla birlikte caminin özgün mimari yapısına uygun düzenlemeler gerçekleştirildi.

Duvarlar güçlendirildi, ahşap bölümler yenilendi

Restorasyon kapsamında caminin taşıyıcı sistemleri de güçlendirildi. Yapının beden duvarlarında yapılan çalışmalarla dayanıklılık artırılırken, duvarlarda derz açma işlemleri gerçekleştirildi.

Ayrıca sıva ve taş temizlikleri yapılarak eksik bölümlerin tamamlanması sağlandı. Cami içerisinde yer alan ahşap elemanların tamamı yenilenirken, elektrik ve mekanik sistemlerde de bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

Restorasyon sonrası ilk cuma namazı kılındı

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Asmalı Mescit Camii, bugün kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. Yenilenen camideki ilk cuma namazına İzmir Valisi Süleyman Elban ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Namaz öncesinde ise 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Şehitler Haftası kapsamında şehitler için mevlid-i şerif okundu.

Restorasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte tarihi cami, hem ibadet hem de kültürel miras açısından İzmir’in önemli yapıları arasında yer almaya devam edecek.