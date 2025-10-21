Son Mühür/ Merve Turan- Taylan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu sabah canım teyzem son nefesini verip anneme kavuştu. İki kardeş, bu dünyadan öte bir yerde yeniden bir arada. Onların gücü, zarafeti ve sevgisi her ortamı aydınlatırdı. Aralarındaki bağ, şimdi sonsuza dek sürüyor. Işıkları yolumuzu aydınlatsın, kahkahaları kalbimizde yankılansın. Huzur içinde uyuyun, yeniden birlikte…” ifadelerini kullandı. Duygusal satırlar, takipçilerini derinden etkiledi.

Tanyeli’yi kaybetmenin acısı hala taze

Oryantal Tanyeli, pankreas kanseriyle uzun süren mücadelesinin ardından 17 Mart 2025’te yaşamını yitirmişti. 54 yaşında hayata veda eden ünlü isim, sanat dünyasında büyük bir üzüntüye neden olmuştu.

Annesinin vefatından sonra sosyal medyada sık sık anılarını paylaşan Taylan, duygusal mesajlarıyla dikkat çekmişti. Annesinin fotoğraflarını paylaşarak onu her fırsatta yad eden Taylan, şimdi teyzesinin kaybıyla ikinci kez derin bir yas sürecine girdi.

“En çok konuşulan isimlerden biri olmuştu”

Tanyeli’nin vefatının ardından kamuoyunda en çok konuşulan isimlerden biri olan Taylan, paylaşımlarında annesine duyduğu sevgiyi ve özlemi dile getiriyordu. Genç adamın son paylaşımı ise takipçileri tarafından “yürek burkan” olarak yorumlandı.