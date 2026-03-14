Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da adının geçtiği “tehdit ve şantaj” soruşturmasında iddianame hazırlandı. Dosyada hem şikayetçi hem de şüpheli konumunda bulunan Özcan hakkında “şantaj” suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Şantaj iddiasıyla başlatılan soruşturma büyüdü

Soruşturma, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın geçtiğimiz şubat ayında Mehmet Eren Akgüney hakkında şantaj iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasıyla başladı. İddiaya göre Akgüney, Özcan’a ait olduğu öne sürülen bazı mesajları ele geçirerek kendisinden para ve çeşitli taleplerde bulundu.

28 Şubat’ta gözaltına alınan Mehmet Eren Akgüney daha sonra tutuklanırken, aynı gün yürütülen başka bir soruşturma kapsamında Tanju Özcan da gözaltına alındı. “İcbar suretiyle irtikap” suçlaması kapsamında tutuklanan Özcan, Ankara’daki Sincan Cezaevi’ne gönderildi ve İçişleri Bakanlığı tarafından Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

Mesajlar ve para talebi iddianamede yer aldı

Hazırlanan iddianamede, Tanju Özcan’ın Bolu Belediyesi çalışanlarından Öznur Ç.’ye cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ve bu mesajların kadının eski sevgilisi Mehmet Eren Akgüney tarafından ele geçirildiği öne sürüldü.

İddianamede, Akgüney’in söz konusu mesajları kullanarak Özcan’dan 20 milyon TL, bir otomobil ve oto yıkama tesisi talep ettiği belirtildi. Ayrıca taleplerin karşılanmaması halinde mesajların medyaya servis edileceği yönünde tehditte bulunduğu ifade edildi.

Soruşturma kapsamında E.B. ve H.E.S. isimli iki kişinin de şantaj sürecine aracılık ettikleri iddiasıyla dosyaya dahil edildiği kaydedildi.

İfadeler sonrası Özcan da şüpheli konumuna geçti

İddianamede yer alan bilgilere göre, belediye çalışanı Öznur Ç.’nin savcılığa verdiği ifade sonrası Tanju Özcan da soruşturmada şüpheli sıfatıyla yer aldı.

Öznur Ç.’nin ifadesinde, Tanju Özcan’ın belediyeye yapılan bir ihbarın ses kaydını makam odasında kendisine dinlettiğini ve bu kayıt üzerinden baskı kurmaya çalıştığını öne sürdüğü belirtildi. Savcılık, söz konusu ifadeleri değerlendirerek Özcan’ın eylemlerini “şantaj” kapsamında ele aldı.

Taraflar suçlamaları reddetti

Soruşturma kapsamında ifade veren Tanju Özcan, kendisinin tehdit ve şantaja maruz kaldığını savunarak Mehmet Eren Akgüney ile birlikte E.B. ve H.E.S.’den şikayetçi olduğunu söyledi. Özcan ayrıca belediye çalışanına yönelik şantaj iddialarını ve aralarında ilişki olduğu yönündeki iddiaları kabul etmedi.

Diğer şüpheliler Mehmet Eren Akgüney, E.B. ve H.E.S. de savcılık ifadelerinde kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Özcan’a 3 yıl, Akgüney’e 13 yıl hapis talebi

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Tanju Özcan hakkında “şantaj” suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mehmet Eren Akgüney hakkında ise Tanju Özcan’a yönelik eylemleri nedeniyle “şantaj”, Öznur Ç.’ye yönelik eylemleri nedeniyle ise “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “tehdit” suçlarından toplamda 13 yıla kadar hapis talep edildi.

Şantaj sürecine aracılık ettikleri öne sürülen E.B. ve H.E.S. hakkında da “müşterek fail” olarak 3’er yıla kadar hapis cezası istendi.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Bolu 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’ne sunuldu.