ABD’nin İran’daki iki bankayı hedef almasının ardından Tahran yönetiminden dikkat çeken bir misilleme açıklaması geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini, ABD’ye ait bankaların bölgedeki şubelerinin hedef alındığını belirterek yeni saldırıların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

İran: ABD bankalarının şubeleri hedef alındı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini, yaptığı açıklamada ABD’nin İran’daki bankalara yönelik saldırısına karşılık verildiğini ifade etti. Naini, ABD’nin iki İran bankasını hedef almasının ardından bölgede bulunan ABD bankalarına ait bazı şubelerin hedef alındığını söyledi.

Naini açıklamasında, ABD’nin benzer eylemleri sürdürmesi halinde Orta Doğu’daki tüm ABD bankalarının İran açısından meşru hedef olarak değerlendirileceğini vurguladı.

Citibank şubelerine İHA saldırısı iddiası

Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonunun aktardığı bilgilere göre, ABD’nin büyük bankalarından biri olan Citibank’ın Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde ve Bahreyn’in başkenti Manama’da bulunan şubeleri insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıların hedefi oldu.

Kanala konuşan kaynaklar, gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırılar sonucunda söz konusu banka şubelerinde yangın çıktığını ileri sürdü. Saldırıların kim tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Güvenlik gerekçesiyle şubeler kapatıldı

Bölgede artan güvenlik endişeleri nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri’nde faaliyet gösteren Citibank’ın bazı şubelerini geçici olarak kapatma kararı aldığı bildirildi. Banka yönetiminin, İran’dan gelebilecek olası saldırı tehditleri nedeniyle güvenlik önlemlerini artırdığı ifade edildi.

Alınan karar kapsamında bir şube dışında bankanın bölgedeki diğer şubelerinin geçici süreyle hizmet vermeyeceği açıklandı.

ABD’nin İran bankasına saldırısı gerilimi tırmandırdı

Gerilimin fitilini ateşleyen gelişmelerden biri ise 11 Mart’ta yaşandı. ABD, İran’ın başkenti Tahran’da İran merkezli Sepah Bankası’na ait dijital güvenlik merkezini hedef alan bir füze saldırısı düzenledi.

Saldırının ardından Sepah Bank ve Melli Bank’a ait sistemlerde ciddi sorunlar yaşandığı, çevrimiçi bankacılık hizmetlerinin geçici olarak devre dışı kaldığı bildirildi.

İran’dan “ekonomik merkezler hedef olabilir” mesajı

İran ordusu, söz konusu saldırının ardından yaptığı açıklamada finansal altyapıya yönelik saldırının “ekonomik egemenliğe karşı bir hamle” olduğunu belirtti. Açıklamada, ABD ve müttefiklerine ait ekonomik merkezlerin ve finans kuruluşlarının bundan sonra İran tarafından meşru hedef olarak değerlendirilebileceği ifade edildi.

Bölgede karşılıklı açıklamalar ve saldırı iddialarıyla birlikte Orta Doğu’daki gerilimin finans ve enerji altyapısına da sıçradığı değerlendiriliyor.

