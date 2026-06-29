Son Mühür- Rüşvet soruşturmasıyla tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon avro para istediği iddiaasını gündeme getirdiği ifadesinde hedef aldığı isimlerden biri de Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'dı.

Böcek'in ifadesinde, 31 Mart seçimleri öncesi adı Büyükşehir Belediyesi başkan adayları arasında geçen Ümit Uysal'la ilgili olarak,

“2024 yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olmak amacıyla yürüttüğüm çalışmalar sırasında, Muratpaşa belediye başkanının Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü, belediye başkan adaylıklarının belirlenmesi konusunda kendisine birtakım güvenceler verdiğini ve bunun karşılığında yüklü miktarda harcama yapacağını ve ödeme gerçekleştireceğini öğrendim.” dediği öğrenilmişti.



Uysal'dan yalanlama gecikmedi...



Böcek'in isim vermeden işaret ettiği Ümit Uysal, Böcek'in ismini vermeden kendisi hakkındaki iddialarının doğru olmadığını duyurdu.



''Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde “para verdiğim”, “para vereceğim” ve “bir takım pazarlıkların içinde olduğum” yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır'' diyen Uysal,

''1992 yılında partimin kurucuları arasında yer aldım. 1996 yılında İl Gençlik Kolu Başkanı, 2001 yılında ise İl Başkanı olarak görev yaptım. Siyasi hayatım boyunca hiçbir makamı, görevi veya adaylığı para karşılığı elde edilebilecek bir konum olarak görmedim. Böyle bir düşünce ne siyasi anlayışımda ne de hayatımda asla yer almamıştır.

Suç duyurusunda bulunacağım...



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yanlış bir duyuma dayalı, hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmayan beyanını dayanak göstererek bu iftiraları basında ve sosyal medyada yayan tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında, bugün itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacağım. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım'' hatırlatmasında bulundu.