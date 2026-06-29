Son Mühür - Sosyal medyada içeriği suç teşkil eden videolar yayımladığı belirlenen Tamar Tanrıyar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatarak gözaltı kararı vermişti.

Başsavcılık resen soruşturma başlatmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanal medya platformları aracılığı ile vatanadaşa açık şekilde çeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.

Tamar Tanrıyar kruvaziyer gemisinde gözaltına alındı!

Soruşturma kapsamında şüpheli Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı da verildi. Öğrenilen bilgilere göre Tamar Tanrıyar Kuşadası'nda bir kruvaziyer gemisinde gözaltına alındı.