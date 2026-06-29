Son Mühür- Geçtiğimiz hafta sonu 33.’sü gerçekleşen AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan kapanış hitabı ile sona erdi. 26 Haziran’da başlayıp Sapanca’da üç gün süren toplantıda, Türkiye gündemi, partinin önümüzdeki dönemdeki çalışmaları ve stratejileri, derinlemesine müzakere edildi.

Birçok konu masaya yatırıldı

AK Parti MYK, MKYK, Merkez Disiplin Kurulu, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ile Kurucular Kurulu üyeleri, milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, bakanlar, bakan yardımcıları, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri toplantıya katıldı. Toplantı boyunca “Parti Politikaları”, “Ortak Akıl” ve “Genel İstişare ve Değerlendirme” konuları masaya yatırıldı.

Dört ayrı salonda oturumlar gerçekleşti

MYK üyelerinin aktif olarak bulunduğu oturum, partinin şu anki durumunun ele alınmasıyla beraber gelecek dönemdeki stratejilerle izlenecek yolun tartışıldığı “Parti Politikaları” oturumu oldu. Bu oturumlar, dört ayrı salonda aynı anda gerçekleştirilmiş olup, partinin politikası ve ilgili stratejiler hakkındaki düşünce ve değerlendirmeler hakkında ayrıntılı bir rapor hazırlandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Partili İnan'dan hediye

Toplantı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştiren kapanış hitabı ile sona erdi. Kampın sonunda, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ve Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Cumhurbaşkanına İstiklal Marşı’nın on kıtasının yer aldığı bir tablo hediye ettiler.

