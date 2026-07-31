Dünyanın önde gelen marka değerleme araştırmalarından biri olarak kabul gören Kantar BrandZ'nin 2026 raporunda Chery, Çinli otomotiv markaları arasında bir kez daha zirvede kendine yer buldu. Bu kapsamda marka, söz konusu başarıyı üst üste dokuzuncu kez alarak uluslararası pazardaki güçlü konumunu sürdürdü. Araştırmada sadece ticari performans değil; marka bilinirliği, tüketici güveni, küresel etki alanı ve uzun vadeli marka değeri gibi kriterler de değerlendirildi. Chery'nin genel sıralamada 11'inciliğe çıkması, markanın uluslararası pazarlardaki istikrarlı büyümesini gözler önüne serdi.

120'den fazla ülkede faaliyet!

Bugün 120'nin üzerinde ülke ve bölgede faaliyetlerini sürdüren Chery, küresel büyümesini sadece ihracat odaklı değil, yerel pazarlara uyum sağlayan stratejilerle devam ettiriyor. Şirket, "Bir yerde, o yer için, o yerin bir parçası olmak" anlayışı çerçevesinde faaliyetlerini sürdürdüğü ülkelerde yerel tüketici beklentilerine uygun çözümler yaratırken, kullanıcı deneyimini merkeze alan çalışmalar gerçekleştiriyor.

Stratejik öneme sahip!

Chery'nin küresel büyüme rotasında Türkiye önemli pazarlardan biri olarak ön plana çıkıyor. Marka, Türkiye'de "For Family" yaklaşımı çerçevesinde aile odaklı iletişim çalışmaları, kullanıcı deneyimi etkinlikleri ve yerelleştirilmiş pazarlama faaliyetleriyle tüketicilerle bağını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Çeşme'deki etkinlik dikkat çekti!

Markanın Türkiye'deki dikkat çeken organizasyonlarından biri İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen deneyim etkinliği olarak kendine yer buldu. Etkinlik çerçevesinde ziyaretçilere araç güvenlik sistemleri, çarpışma testleri ve yapay zekâ destekli AiMOGA robot köpeğin gösterileri izletildi. Bu sayede katılımcılar sadece araçları değil, markanın teknoloji ve inovasyon vizyonunu da yakından deneyimleme fırsatını elde etti.

Marka görünürlüğünü artırıyor!

Chery, Avrupa pazarındaki büyümesini de stratejik iş birlikleriyle sürdürüyor. Spor alanındaki sponsorluk ve pazarlama faaliyetleri çerçevesinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden AFC Bournemouth ile gerçekleştirilen iş birliği ve futbolcu Robert Lewandowski'nin bulunduğu "For Family, For Champion" kampanyasıyla markanın Avrupa'daki bilinirliğinin artırılması amaçlanıyor.

20 milyon araç satışını geçti!

Chery Grubu, küresel büyümesini satış rakamlarıyla da gösterdi. Şirket, yılın ilk ayları itibarıyla dünya genelindeki toplam araç satışında 20 milyon adedi geçerek önemli bir kilometre taşını arkada bıraktı.

Türkiye'de bayi ağı genişliyor!

Türkiye faaliyetlerini Eylül 2022'de kurmuş olduğu Chery Otomobil Sanayi ve Ticaret A.Ş. çatısı altında yürütmekte olan şirket, bugün 7 bölgede hizmet sağlayan 54 yetkili satıcı ağıyla faaliyetlerini sürdürüyor.