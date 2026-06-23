İzmir'de, bindiği taksinin şoförünü kafasından vurarak öldüren ve ardından gasp ettiği kanlı araçta uyuşturucu kullanan Doğuş Meşe’nin yargılanmasına başlandı. İzmir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada sanık Meşe, uyuşturucunun etkisinde olduğunu iddia ederek suçunu kabul etti. Mahkeme heyeti, vahşi cinayete kurban giden Deniz Örer'in cesedini yola atıp taksiyi kaçıran sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"700 lira tutar" sözünden sonra tetiği çekti

Kan donduran olay, geçtiğimiz 9 Mart gecesi Konak ilçesinde meydana geldi. 24 yaşındaki Doğuş Meşe, eski iş yerinden valizlerini alacağını söyleyerek 52 yaşındaki Deniz Örer'in idaresindeki ticari taksiye bindi. Hurşidiye Mahallesi'ne varıldığında şüpheli, ücretin ne kadar tutacağını sordu.

Taksici Örer'in "700 TL civarı tutar" yanıtının ardından aralarında hiçbir tartışma yaşanmadı. Meşe, yanında getirdiği ruhsatsız tabancayı açık camdan uzatarak talihsiz şoförün başına bir el ateş etti. Kanlar içinde kalan Örer'i araçtan çıkarıp yol kenarına fırlatan saldırgan, direksiyona geçerek kayıplara karıştı.

Kanlı takside yasaklı madde partisi

Cinayetten sadece beş dakika sonra bir kadını arayan Doğuş Meşe, aracın babasına ait olduğunu söyledi. Yanına çağırdığı F.A. isimli kadına sentetik ecza veren sanık, ardından farklı adreslerden metamfetamin ve esrar tedarik etti. İkili, öldürülen şoförün kan izleri duran taksinin içinde yaklaşık bir saat boyunca uyuşturucu kullandı.

Şüpheli yakalanacağını anlayınca panikledi. Gece yarısına doğru annesini ve ablasını arayarak "Taksiciyi vurdum, moralim bozuk" itirafında bulundu. Deniz Örer'in eve dönmemesi üzerine araç takip sistemini (GPS) inceleyen ailesi, direksiyondaki kişinin eşkalinin uymadığını fark edince polise haber verdi. Emniyet güçleri, taksiyle evine giden zanlıyı düzenlediği şok operasyonla kıskıvrak yakaladı.

"Köpekler gibi pişmanım" savunması yürekle soğutmadı

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan tutuklu sanık Doğuş Meşe, "Ben normalde karıncayı bile incitemem. Her şey uyuşturucu yüzünden oldu, uyuşturucu cesaret verdi. Köpekler gibi pişmanım, olayın şokundayım" sözleriyle kendini savundu.

Katil zanlısının bu sözleri salonda tansiyonu yükseltti. Eşinin cesedinin yola çöp gibi atıldığını belirten acılı eş Ayşe Örer ise mahkemede isyan etti. Örer şunları söyledi:

"Sanık istediği kadar bilincim yerinde değildi desin. Kamera kayıtlarını izledik, gayet bilinci yerindeydi. Eşimi yola fırlatıp üstüne kadınla alem yapmış. Benim vicdanım buna dayanmıyor. Ağırlaştırılmış müebbet alsın."

Mahkemeden ek savunma istemi

Müşteki avukatı İlker Kasapoğulları, sanığın maktulü önceden tanımasa bile cinayeti tasarlayarak işlediğini, eylemlerinin soğukkanlılıkla devam ettiğini vurguladı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 29 Eylül tarihine erteledi. Ayrıca mahkeme, suçun niteliği sebebiyle sanıktan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını öngören Türk Ceza Kanunu'nun 82’nci maddesi uyarınca ek savunma istedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan ise duruşma çıkışında araç içi kamera ve takip sistemlerinin önemine değindi. Özkan, suç işleme amacıyla taksilere binenlerin adaletten kaçamayacağını belirtti.