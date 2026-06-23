Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Konak Belediyesi, yeşil alanların bakımında verimliliği artırmak için teknolojik bir adım atarak bünyesine uzaktan kumandalı, paletli bir yabani ot biçme makinesi ekledi.

Özellikle zorlu arazi şartlarında üstün performans sunan bu cihaz, belediyenin saha çalışmalarında iş yükünü büyük oranda hafifletmeyi planlıyor.

Zorlu araziler artık daha kolay

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hizmete alınan bu yeni nesil makine, eğimli ve engebeli zeminlerdeki yabani ot ve çalılarla mücadelede büyük kolaylık sağlıyor.

Robotik tasarımıyla öne çıkan cihaz, özellikle personelin ulaşmakta zorlandığı dar alanlara rahatlıkla girebiliyor.

Sahada sağladığı hızla öne çıkan makine, yalnızca birkaç saatlik bir çalışmayla büyük bir alanı temizleyerek hem zaman tasarrufu sağlıyor hem de personelin yükünü azaltıyor.

Hibrit yapıda olan ve uzaktan kumanda ile yönetilen cihaz, ilk denemelerinde saatte yaklaşık 5 bin metrekarelik bir alanı temizleyerek yüksek verimlilik gösterdi.

"Teknolojiden yararlanmayı ihmal etmiyoruz"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, belediye hizmetlerinde teknolojinin öneminin altını çizerek yapılan yatırımların merkezinde verimlilik ve kentin ihtiyaçlarının olduğunu söyleyerek,

"Konaklı komşularımıza hizmet üretirken teknolojiden yararlanmayı ihmal etmiyoruz. Yeni araç ve ekipmanımızı kentin ihtiyacına, sağladığı tasarrufa ve iş verimine göre seçiyoruz." ifadelerini kullandı.