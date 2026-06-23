Son Mühür/Hüseyin Demir Sultanlar Ligi’nde büyük heyecan sona erdi. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet artıyor. 2025-2026 sezonunda üstün performansıyla göz kamaştıran Aras Kargo Spor Kulübü, önümüzdeki sene Balkan Kupası’nda ülkemizi temsil edecek. İzmir’in ve ülkemizin büyük gururu olan Aras Kargo Spor Kulübü, transferde hareketli saatler yaşıyor. Başantrenör Suphi Doğancı yönetiminde çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisi, iç transferde takımın kimyasını ve uyumunu korudu. Dış transferde ise Eczacıbaşı'ndan orta oyuncu Bengisu Aygün’ü renklerine bağladı. Aras Kargo Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'e hoş geldin Bengisu Aygün. 2004 doğumlu başarılı milli orta oyuncu Bengisu Aygün yeni sezonda takımımızda mücadele edecek. Yeni evine hoş geldin Bengisu" ifadelerine yer verildi. Eczacıbaşı altyapısında yetişen Bengisu, 2019-25 yılları arasında Beşiktaş forması giydi. Japonya temsilcisi Astemo Rivale Ibaraki forması giyen Mackenzie May, önümüzdeki sezon Aras Kargo Spor Kulübü ile mücadele edecek.

Kaynak: Haber Merkezi