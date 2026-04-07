İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının sürdüğü süreçte, başkent Tahran’da bir sinagogun bulunduğu bölgede meydana gelen saldırı uluslararası gündeme oturdu. Yerel kaynaklar, saldırı sonrası bölgede ciddi hasar oluştuğunu bildirirken, taraflardan gelen açıklamalar hedef konusunda farklılık gösterdi.

Sinagog çevresinde ağır hasar

İran basını, saldırının Tahran’daki Horasaniye Sinagogu’nun bulunduğu bölgede gerçekleştiğini duyurdu. İlk incelemelere göre ibadethanenin büyük ölçüde yıkıldığı belirtilirken, çevredeki binalarda da ciddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

Sivil savunma ekipleri olay yerine sevk edilerek enkaz altında arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Olayda can kaybı ya da yaralı sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İran basını: “Sinagog hedef alındı”

İran’daki yarı resmi Mehr Haber Ajansı, saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini öne sürerek hedefin sinagog olduğunu iddia etti. Bölgedeki yapıların birbirine yakın olması nedeniyle patlamanın etkisinin geniş bir alana yayıldığı ifade edildi.

İsrail’den farklı açıklama

İsrail tarafı ise sinagogun doğrudan hedef alındığı iddialarını reddetti. İsrail basınına konuşan bir yetkili, saldırının dini bir yapıya yönelik olmadığını savundu.

Daha sonra İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan resmi açıklamada saldırının sorumluluğu üstlenildi. Açıklamada, hedefin İran Devrim Muhafızları’na bağlı bir komutan olduğu belirtilirken, ibadethanede oluşan hasardan dolayı üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Hedef tartışması sürüyor

İran ve İsrail kaynakları arasında hedefe ilişkin çelişkili açıklamalar dikkat çekti. İran tarafı doğrudan ibadethanenin vurulduğunu savunurken, İsrail askeri hedefe yönelik operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Bölgede gerilim tırmanıyor

Son saldırı, İran ile İsrail arasında zaten yüksek seyreden gerilimi daha da artırdı. Uzmanlar, karşılıklı açıklamaların ve saldırıların bölgesel çatışma riskini büyüttüğüne dikkat çekiyor.