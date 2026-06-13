Son Mühür- Yerel ve bölgesel radyoların yüzünü güldürecek haber Eskişehir'de başlayan görüşmelerin İstanbul'da tamamlanmasıyla yaşama geçti.

Türkiye’de yerel ve bölgesel radyo yayıncılığının uzun süredir gündeminde olan telif sorununa yönelik ortak akıl ve uzlaşı arayışında tarihi bir adıma imza atıldı.

Göreve geldiği dönemde yerel yayıncıların telif ve dava süreçlerine yönelik çözümler geliştirmek için gayret göstereceğini belirten RATEM (Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği) Başkanı Vedat Gündoğan, bu doğrultudaki taahhütlerini somut bir anlaşmayla neticelendirdi.



RATEM'den yapılan açıklamada,

''Eskişehir’de yürütülen ön görüşmelerin ardından RATEM ve TSMB yönetim kurulları, yerel ve bölgesel yayıncılık sektörünü kapsayan büyük bir telif uzlaşısı sağlamak amacıyla İstanbul’da bir araya geldi.

RATEM ve TSMB arasında yapılan resmi anlaşma ve hazırlanan mutabakat doğrultusunda; ilk etapta 153 yerel ve bölgesel radyoyu kapsayan telif davaları, hukuki ihtilaflar, icra takipleri ve arabuluculuk süreçleri tamamen durduruldu'' bilgisi paylaşıldı.

153 radyonun davası ne olacak?



Açıklamada, RATEM ve TSMB arasında sağlanan mutabakatla birlikte, telif ihtilafları nedeniyle yargıya taşınmış 153 radyonun dava süreçleri resmen durdurulurken, sürecin kapsamı tüm üyeleri rahatlatacak şekilde genişletildi.

RATEM (Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği) ve TSMB (İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği) arasında yapılan bu anlaşma, RATEM üyesi yaklaşık 800 yerel ve bölgesel radyonun 2026 yılı telif (lisans) yükümlülüklerini de kapsamaktadır'' hatırlatmasında bulunuldu.

Örnek bir model olacak...



İmza ve mutabakat sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, yayıncılara yönelik faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

“RATEM ve TSMB çatısı altında temelleri atılan bu mutabakat, yayıncılık ve sanat dünyası arasındaki ihtilafları uzlaşıyla sonlandırmayı başaran örnek bir model sunmaktadır. Önümüzdeki süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde diğer ilgili müzik meslek birliklerinin de bu sürece dahil edilmesi ve Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir 'Telif Barışı' hareketinin sürdürülmesi için çalışmalar yürütülecektir.''