Ortaöğretim kurumlarına geçiş yapılacak LGS, ülke genelinde yoğun bir katılımla iki oturum halinde gerçekleştirildi. Sabah saat 09.30'da başlayan ilk oturum öncesinde okul bahçelerinde büyük bir heyecan dalgası hakim olurken, bazı kentlerde yaşanan aksilikler zamana karşı kıyasıya bir mücadeleye dönüştü.

Okul Önlerinde Dua ve Heyecan Maratonu

Muğla ve Kırıkkale başta olmak üzere pek çok kentte veliler, çocuklarını salonlara yolcu ettikten sonra okul kapılarında bekleyişe geçti. Kırıkkale'de 2 bin 970 öğrencinin katılım sağladığı sınavda dualar çocukların başarısı içindi. Okul önlerinde Kur'an-ı Kerim okuyarak evlatlarının heyecanına ortak olan aileler, en az içerideki öğrenciler kadar ter döktü.

Unutulan Kimlikler Gözyaşı Getirdi

Sınav merkezlerinin kapılarında kimlik kontrolü yapıldığı sırada birçok ilde panik dolu anlar kaydedildi:

Otobüste Unutulan Kimlik Seferberliği: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde sınava girecek olan Pınar Çağla Alkan, kimliğini gelirken bindiği belediye otobüsünde unuttuğunu fark edince gözyaşlarına boğuldu. Başka bir velinin durumu fark edip ulaşım şirketiyle irtibata geçmesi üzerine otobüsün yeri belirlendi; polis ekipleri hızla kimliği alarak öğrenciyi sınava yetiştirdi.



Giresun'da Adeta Zamanla Yarışıldı: Giresun Atatürk Lisesi'nde kimliği yanında olmadığı için içeri alınmayan bir kız öğrenci için motorize polis ekipleri devreye girdi. Yaşı küçük olduğu için nüfus müdürlüğünden tek başına belge alamayan öğrencinin ailesine ulaşan ekipler, evden getirilen kimliği sınav kapısına saniyeler kala ulaştırdı. Çevredeki veliler polisleri alkışlarla ödüllendirdi.

Okulu Karıştıranlar ve Ambulansla Gelenler

İstanbul'da ise sınavın en dramatik anlarından biri Şişli'de yaşandı. Yan yana bulunan okulları karıştırarak yanlış binaya giren kız öğrenci, içeri alınmayacağını düşünerek büyük panik yaşadı. Çevredeki vatandaşların ve görevlilerin yönlendirmesiyle doğru okul olan Nişantaşı Nuri Akın Lisesi'ne yönlendirilen öğrenci, son dakikalarda salonuna giriş yapabildi. Duruma şahit olan velilerden Rabia Bilgiç, "Kız öğrenci yan yana okullar olduğu için karıştırmış ama yetiştirdik. Sonuçta o da bizim bir evladımız" diyerek dayanışma anını özetledi.

Bahçelievler'de ise sağlık engeli olan bir öğrenci için belediye seferber oldu. Dizindeki ödem ve rahatsızlık nedeniyle yürümekte güçlük çeken 8. sınıf öğrencisi Hüseyin Ali Erbatur, evinden ambulansla alınarak sınav sırasına kadar güvenle taşındı.