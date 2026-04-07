İstanbul’da yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyonun ardından gözaltına alınan isimlerle ilgili kararlar açıklandı. Soruşturma kapsamında bazı şüphelere adli kontrol uygulanırken, birçok isim savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Operasyon Beykoz merkezli yürütüldü

Soruşturma, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu elde edilen delil ve ihbarlar doğrultusunda çok sayıda ünlü isim hakkında işlem yapıldı.

Şüphelilerin “uyuşturucu madde kullanmak”, “bulundurmak” ve “temin etmek” suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alındıkları bildirildi.

Çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı

Operasyon kapsamında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü, Deha Bilimlier, İlkay Şencan ve Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu’nun da aralarında bulunduğu isimler gözaltına alındı. Operasyonlarda arama ve el koyma işlemlerinin de gerçekleştirildiği öğrenildi.

Adli kontrol ve serbest bırakma kararları

Adli Tıp Kurumu’nda gerekli testlerin yapılmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Simge Sağın ve İlkay Şencan hakkında “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Diğer şüphelilerden Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Bengü Erden ve Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Avukattan açıklama: “Reçeteli ilaçlar sunuldu”

Melek Mosso’nun avukatı, müvekkilinin evinde bulunan ilaçların reçeteli olduğunun dosyaya sunulduğunu belirterek, herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanmadan serbest bırakıldığını açıkladı.

Soruşturma sürüyor

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini ve elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda sürecin genişleyebileceğini belirtti. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran dosyada gelişmeler yakından takip ediliyor.