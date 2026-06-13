Son Mühür- Türkiye güne beyaz et sektörünün elinde tutan dev şirketlere operasyon haberiyle uyanmıştı.

Banvit

Şenpiliç

Erpiliç

Lezita Gıda

Keskinoğlu

Gedik Tavukçuluk (Gedik Pazarlama)

Hastavuk

Akpiliç

Bakpiliç

Aspiliç

Bupiliç

Ay-Pi Tavukçuluk ve

Orvital'in hedefte olduğu şirketlere ''Denetim Kayyumu'' atandığı ortaya çıktı.

Operasyonun perde arkası...



Serbest rekabeti ihlal etmek (kartel oluşturmak), fiyatları tüketiciler aleyhine manipüle etmek, fahiş fiyat artışlarına yol açmak ve özellikle Ramazan ve diğer dönemlerde fiyatları yüksek tutmak gerekçeleriyle düğmeye basılan operasyonu değerlendiren gazeteci Taha Hüseyin Karagöz,

''Tavuk operasyonunun perde arkasını Ankara'ya sordum. Özetle aldığım cevap şu oldu;

"Vatandaşın alım gücüne kim el uzatıyorsa sonuna kadar gidilecek" vurgusunda bulundu.

Duyduk ki zam yapacaklarmış...



''Güne çok büyük bir operasyona uyandık. Adalet Bakanlığı, birkaç bakanlıkla da koordineli bir şekilde tavuk sektörünün adeta içinden geçtiği...'' hatırlatmasında bulunan Karagöz,

''Devlet, geçtiğimiz yıl Ramazan ayında bunları çağırıyor. Diyor ki, Ramazan ayına gidiyoruz, duyduk ki zam yapacakmışsınız. Bize nedenlerini açıklayın.

Onlar bazı nedenler sunuyorlar ve devlet diyor ki, anladığımız kadarıyla bazı maliyet artışlarınız var fakat bunlar yüzde 20 oranında değil. İnsanlar Ramazan’da iftar sofralarına misafirleri arayacaklar. Bunu bu zamanda yapmayın. Ne yapın? Makul oranda, yüzde 5 oranında, yüzde 10 oranında bir artışa gidin.

Fakat arkadaşlar bir kartel oluşturmuşlar ve bu kartelde öyle devletmişsin, hükümetmişsin gibi bakmıyorlar olaya.

Biz çekilirsek millet aç kalır...



Yani diyorlar ki biz sektörü domine ediyoruz. Biz bir çekilirsek millet aç kalır. Şimdi deniyor ya Ticaret Bakanlığı niye buna müdahale etmiyor diye. Çünkü Ticaret Bakanı müdahale etse kapatması gerekir. Ticaret Bakanlığı kayyum atayamıyor. Kapansa daha mı iyi bu kadar üretim varken?

Devlet o zaman bunlara dedi ki: Öyle mi peki fiyatta da indirim yapmıyorsunuz. O zaman sizin ihracatınızı durduruyorum. Tavuk ihraç hattını durdurdun geçen sene. Belki inanmayacaksınız ama beyaz etçilerin bunun refleksi ne oldu biliyor musunuz?

Üretim hacmini düşürdü. Yani devlet dedi ki sen benim dışarı satmama izin vermiyorsun, daha fazla üreterek iç piyasadaki maliyetleri aşağı çekeyim ve fiyatları aşağı çekeyim istiyorsun ya... Çekmiyorum dedi, üretemiyorum dedi. Ve anladığım kadarıyla bu hiç hoş karşılanmadı.

Bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanı’nın vatandaşının sofrasına uygun fiyatlı ürün girsin, bir yandan evet üreticiyi destekleyelim ama diğer taraftan o üretici de vatandaşın gırtlağına basmasın yani. Hiç yokken Ocak ayında 140 lira olan kanat ızgara fiyatını Haziran ayına 514 liraya çıkartmasın istiyor.

Ve bu gruba, bu kartele geçtiğimiz haftalarda denildi ki hani birlik beraberlik oluyorsunuz ya, rekabeti engelliyorsunuz ya... Ucuza satmak isteyeni de kendi aranıza katıp aynı kafaya sokuyorsunuz. Yapmayın denildi.

Uyarılara kulak asmadılar...



Fakat dinlememeleri, geçen hafta yapılan çağrıya da uymamaları sonucunda bir süredir devam eden soruşturma kapsamında bugün hepsinin şirketine kayyum atandı.

Aralarında öyle isimler var ki AK Parti’den baya baya böyle hani görev alan isimler falan da...Anladığım kadarıyla bugün Beştepe’de de bakanlıkların telefonları susmuyor fakat Sayın Cumhurbaşkanı’nın kararı net.

Benim anladığım bu iş burada kalmayacak. Üstüne fahiş komisyonlar ekleyen aracılara da bu anlamda bir soruşturma zaten başlatılmıştı, uzanabilir. Bir sonraki ayağı neresi oluyor orası artık... Marketleri olur..'' mesajı verdi.