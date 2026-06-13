Son Mühür- TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında altınla ilgili yorumlarıyla gündeme gelen finansal analist İslam Memiş'le gazeteci yazar Şamil Tayyar arasında karşılıklı söz düellosu yaşandı.

İslam Memiş'in, ''Altında Ağustos ayında 8 bin rakamını bekliyorum'' mesajı tartışmanın fitilini ateşledi. Tayyar'ın itirazına tepki gösteren İslam Memiş'le Tayyar arasındaki polemikte kim, ne dedi?



Ergen çocuklar gibi...



İslam Memiş: Ben sizin Twitter'dan onun bunu fotoğrafını koyup da ergen çocuklar gibi hesap mı soracağım?

Şamil Tayyar: Terbiyesizlik yapma. Bu milleti kandırmayın. 8 bin TL diyeceksin, 6 bin TL olacak, bundan da mı utanmıyorsunuz?

İslam Memiş: Vay be Şamil Tayyar utanmaktan ve terbiyeden bahsediyor.

Şamil Tayyar: Terbiyesizlik yapma utanmaz adam hala ahlaksızlığa devam ediyorsun. Bu adamın konuşmasına niye izin veriyorsunuz?

İslam Memiş: Şovmensin sen, şovmen...



Tayyar: Bunun yorumları ve işlemleri incelensin...



Tartışmanın ardından İslam Memiş'e yönelik tepkisini sosyal medyaya taşıyan Şamil Tayyar,

''Altın alım satımı yapan İslam Memiş isimli kuyumcunun ‘altın uzmanı’ sıfatıyla ekran ekran dolaşıp yaptığı spekülasyonlar mercek altına alınmalıdır.

Gramı 8 bin lira olacak dediği altın fiyatının 6 bin liranın altına düşmesi karşısında binlerce küçük yatırımcıyı hayal kırıklığına uğratan kuyumcunun spekülatif yorumları basit bir tahmin olarak görülemez.

İşlemleri mutlaka incelenmelidir diye düşünüyorum.

Bakalım altından ne çıkacak?'' diye seslendi.

