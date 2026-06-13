Son Mühür- İçişleri Bakanlığı, uluslararası ve ulusal düzeyde yürütülen titiz takip çalışmaları sonucunda, organize suç örgütü üyeleri ve zehir tacirlerinin de aralarında bulunduğu 90 firari suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) birimleri ve Adalet Bakanlığı’nın uluslararası iş birliğiyle gerçekleştirdiği operasyonlar, firarilerin sığındığı ülkelerde yürütülen ortak çalışmalarla başarıyla tamamlandı.

16 farklı ülkeden iade sağlandı

Yurt dışına kaçan suçluların yakalanması için ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yoğun bir iş birliği yapıldı. Operasyonlar kapsamında en fazla iade 58 suçlu ile Gürcistan ve 12 suçlu ile Almanya'dan gerçekleştirildi. Suçluların Türkiye'ye geri getirildiği ülkelerin tam listesi şu şekilde açıklandı: Gürcistan (58), Almanya (12), Bulgaristan (3), Yunanistan (3), Hollanda (2), KKTC (2), Avusturya, Belarus, İngiltere, İtalya, Japonya, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Tayland ve Ukrayna.

Kırmızı Bültenle Aranan 42 İsim Yakalandı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan 42 şahsın kimlik baş harfleri kamuoyuyla paylaşıldı. Yakalanarak iadesi sağlanan kırmızı bültenlik şahıslar şunlar oldu:

S.D., K.A., A.A., U.A., K.G., B.K., S.C., B.F., U.Y., M.Ç., M.A., Ş.Ş., L.P., C.K., A.S., O.A., A.A.K., A.A.M., S.G., M.F., A.D., M.Ö., B.K., M.M., N.İ., R.A., T.E.O., A.Ç., S.Ö., M.O., N.Ç., N.D., R.B., O.G., İ.Ç., C.Y., H.R., U.A., M.T., B.T., E.L. ve N.İ.

Ulusal Seviyede Aranan 48 Firari de Listede

Yurt içinde işledikleri suçların ardından yurt dışına kaçan ve ulusal seviyede aranan 48 şahıs da yürütülen operasyonlarla tek tek paketlendi. İadesi gerçekleştirilen o isimler:

G.Y., V.A., M.T., A.D., C.T., C.Ç., N.O., A.E., A.M.G., K.K., Y.A., A.Y., B.H.Ö., M.E.Ö., A.Ö., F.G., U.A., H.G., H.Ş., M.A., S.Ç., H.K., M.Ş.S., G.P., O.Ç., Y.K., E.Ş., C.A., B.B., Y.Y., H.H.Ö., E.Ç., M.A.D., B.M., B.C., O.T., B.S., H.İ., M.E., H.S., M.A., E.D., M.K., B.B., A.O., İ.E., Y.E. ve F.G.

Dev Birimler Ortak Çalıştı

Firari suçluların izinin titizlikle sürülmesinde emniyetin ve adaletin en kritik birimleri ortaklaşa hareket etti. Dev operasyon süreci; EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlıkları tarafından yürütüldü.

"Zehir Tacirlerini ve Suç Örgütlerini Getirmeye Devam Edeceğiz"

İçişleri Bakanlığı, firari suçlulara yönelik operasyonların kararlılıkla süreceği mesajını vererek, "Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca operasyonlarda büyük emek harcayan polis teşkilatı, ilgili daire başkanlıkları ve Adalet Bakanlığı görevlileri tebrik edilerek teşekkür sunuldu.