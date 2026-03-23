Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de Meslek Fabrikası binası için verilen tahliye süresinin dolmasıyla birlikte, CHP örgütü, belediye yöneticileri ve vatandaşlar bina önünde bir araya geldi. Tahliye kararına tepki gösteren kalabalık, binanın boşaltılmasına karşı çıkarak kapı önünde nöbet başlattı. Sabah saatlerinde açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yanı sıra nöbet alanına destek için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Eski Başkanı Aziz Kocaoğlu’da geldi.

Nöbet alanında basın mensuplarına açıklama yapan Kocaoğlu şu şekilde konuştu;

“mantığı olmayan davranıştır”

“Biz ilk geldiğimizde kullananı çıkarttığımızda il seçim kurulu olarak restore ettik. Harabe idi. Burasını meslek fabrikası koyduk. Buradaki amacımız Türkiye’deki eğitimdeki yetersizliğin nedeniyle biz de burada İzBB yönetiminde eğitim yuvası oluşturduk. Herkes katkıda bulundu, destek oldu. Burada gençlerimizi meslek sahibi yaparak İzmir’in iş alemine katkıda bulunmaya çalıştık. Yılladır İzBB’de olan bu yapı, egemenlik binası, gasilhanenin herhangi bir vakıf senediyle İzBB’den alınmaya kalkınması son derece kabul edilemez bir durumdur. Merkezi hükümetimiz Ankara asfaltı ile alanda Karayolları şantiyesi vardı şimdi burası büyük bir inşaat alanı. 3 ay sonra bana geldiler. Botanik bahçesi diye bilinen mersinli’deki alanda ‘bana ver istinaf mahkemesi yapacağız’ dediler. Vermezsen istinaf mahkemesi Aydın’a gidecek dediler. İstinaf mahkemesi kurulan yer İzBB’nin bağışlamasıyla yapıldı. Karayolları şantiyesi ile istinaf mahkemesi arasında 150 metre mesafe yoktur. Devlette, kamuda hangi bakanlığa ait olursa olsun bunların hepsi devletin malıdır. Dolayısıyla milletin malıdır. Kimin ihtiyacı varsa talep eder ve kullanılır. İzBB en saygın kuruluşlardan bir tanesi. İzbb’den herhangi bir gerekçe ile malı almaya çalışmak mantığı olmayan davranıştır. Velev ki devlete gayrimenkule geçer. Sonra gayrimenkul döner ve büyükşehire sunar.”

“Aldığınızda ne olacak, İzmir başka bir yere mi gidecek?”

“ Bir büyükşehir belediye başkanı özel sektöre bir çöp verse bunun hesabı sorulur. Diğer bütün kurulara ne verirse versin kimse hesap sormaz. Devletten devlete malın intikalinin yasal olmayan gerekçesi yoktur. Ben buradan bütün yetkililere sesleniyorum. 15 yıl bu kenti yönetmiş bir kardeşiniz olarak bu durum ve duruştan, bütün siyasilere bir an önce dönmesinden memleket ve İzmir için fayda olduğunu söylemek istiyorum. Bu kaynakları, binaları aldığınızda İzmir ne olacak? İzmir başka bir yere mi gidecek. 1980’den beri hor görülen verdiğinden çok az alan ama bunun yanında İzmirli iş insanları, vatandaşlar kendi göbeklerini kendileri keserek devlete bir numaralı vergisini veren ve ihtiyacını karşılayan bir kentten bahsediyoruz. Bu 3 yapıya yapılan, SGK borçlarından dolayı belediyelerin ellerinin sıkıştırılması hiçbir vatandaşın kabul edebileceği bir şey değildir . Bütün siyasileri ve vatandaşları barışmaya, katkı sağlamaya ve destek vermeye inanıyorum.”

“Savaş nedeniyle kenetlenmeye ihtiyacımız var”

“Osmanlı’nın en büyük limanı İzmir’den bu öneriyi ve sesimi yükseltmeye çalışıyorum. İzmirli bunu hak etmiyor. Hep birlikte kalkınacağız. Bırakın siyaseti, bugün yukarıdaki, aşağıdaki savaş nedeniyle en çok kenetlenmeye ve birlik duruşu sergilemeye ihtiyacımız var. Böyle kenetlenmeye ihtiyacımız varken bu olayın olmasını değerlendirmenize sunuyorum”