Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği, özel gereksinimli bireylerin ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek amacıyla önemli bir etkinliğe imza atıyor. Dernek, başta Down sendromlu bireyler olmak üzere zihinsel ve bedensel engeli bulunan gençlere yönelik ücretsiz diş sağlığı hizmeti sunacağını açıkladı.

28-29 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlik, EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi’nde düzenlenecek. Program kapsamında katılımcılara acil koruyucu ve tedavi edici diş hekimliği hizmetleri sağlanacak.

Semih Girgin: Vicdani ve doğru bir proje

Söz konusu sosyal sorumluluk projesi ile ilgili Son Mühür’e açıklamalarda bulunan ve özel gereksinimli çocukların en büyük problemlerinin dertlerini anlatamamak olduğunu aktaran İzmir Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, bu anlamda çok vicdani bir proje gerçekleştireceklerini vurgulayarak, “Biz, Kemeraltı Esnaf Derneği olarak her yıl çarşıda bulunan EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi’nin binasını kullanarak, Ertuğrul Sabah’ın başında olduğu Engel Tanımayan Diş Hekimliği Derneği ile birlikte çok kaliteli bir ekiple bütün Türkiye’yi gezip çocuklara dokunuyorlar. Biz o alanı bir gün öncesinden sahra hastanesi sistemine getiriyoruz, gençler ve çocuklar geliyor. Özel gereksinimi olan çocuklarımızın en büyük sorunu dertlerinin anlatamamaları, her diş hekimi de buna hakim değil. O yüzden bizim için çok vicdani ve doğru bir proje.” şeklinde konuştu.

“Ailelerden geri dönüşler çok olumlu oluyor”

Ayrıca, ailelerden geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu belirten Başkan Girgin, diş sağlığı anlamında problem yaşayan hastalara doğru tedavi almaları konusunda da yardımcı olduklarının altını çizerek, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ailelerden geri dönüşler çok iyi oluyor. Aileler inanılmaz derecede mutlular. Biz çocukların dişlerini yapıyoruz, dolgusunu yapıyoruz, daha karışık bir şey varsa yönlendiriyoruz. Hocaların çevresi bu konuda bize yardımcı oluyor çocuklarımıza bir köprü kurmaya çalışıyoruz, yanlış yere gitmemelerini doğru tedavi almalarını sağlamaya çalışıyoruz.”