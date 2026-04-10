Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Giresun’un Görele ilçesini ilgilendiren kritik bir disiplin süreci sonuçlandı.

Hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle daha önce tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede için nihai karar verildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararını açıkladı

CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun aldığı sevk kararının ardından toplanan Yüksek Disiplin Kurulu, 10 Nisan 2026 tarihli toplantısında dosyayı değerlendirdi.

Yapılan incelemeler sonucunda Hasbi Dede hakkında kesin çıkarma cezası uygulanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Partiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nun 16.02.2026 tarih ve 2026/109 sayılı kararı ile Giresun İli, Görele Belediye Başkanı Hasbi DEDE Tüzüğün 63/2, 64, 68/1-b maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi üzerine, Yüksek Disiplin Kurulumuzun 10.04.2026 tarihli toplantısında Hasbi DEDE’nin Tüzüğün 68/1-b maddesinde belirtilen “partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak” hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Tutuklama ve görevden uzaklaştırma süreci

Hasbi Dede hakkında yürütülen adli süreç, “çocuğa karşı cinsel taciz” suçlaması kapsamında başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde 12 Şubat’ta tutuklanan Dede, aynı dönemde İçişleri Bakanlığı tarafından görevden geçici tedbirle uzaklaştırılmıştı.

Bu gelişmelerin ardından CHP yönetimi de disiplin sürecini başlatarak dosyayı Yüksek Disiplin Kurulu’na taşımıştı.

İddianamede dikkat çeken mesajlar

Olayın temelini oluşturan iddialar, belediye çalışanı Nuray Torun’un kızı Elif Tuana’ya yönelik olduğu öne sürülen mesajlaşmalar üzerinden gündeme gelmişti.

İddianamede, Hasbi Dede’nin WhatsApp üzerinden reşit olmayan bir kişiye çeşitli mesajlar gönderdiği ifade edilmişti.

Dosyada yer alan iddialara göre söz konusu mesajlar arasında şu ifadeler bulunuyor:

"Beni beğeniyor musun?"

"Sence nasıl görünüyorum?"

"Sakın annene söyleme."

"Etkiliyorsun beni."

"Sevgilin olabilir, sorun yok."