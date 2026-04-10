Son Mühür - İran’ın Hindistan Büyükelçisi Abdul Majid Hakeem Ilahi, İran’ın siyasi ve askeri karar süreçlerine ilişkin yaptığı açıklamada, kritik tüm kararların dini liderin denetiminde alındığını belirtti. Ilahi, ABD ve İsrail ile yaşanan gerilim sürecinde ilan edilen ateşkes kararının da doğrudan Mücteba Hamaney tarafından verildiğini ifade etti.

Uluslararası basına yansıyan değerlendirmelere göre Ilahi, Hamaney’in yalnızca en üst karar mercii olmadığını, aynı zamanda yürütme organlarıyla da doğrudan temas halinde olduğunu vurguladı. Dini liderin devletin üst düzey yetkilileriyle düzenli olarak görüştüğünü belirten Ilahi, İran’daki yönetim yapısında belirleyici rolün Hamaney’de toplandığına dikkat çekti.

''Kararı Hamaney verdi''

Açıklamalarda en dikkat çeken unsur, ateşkes sürecine ilişkin değerlendirme oldu. Abdul Majid Hakeem Ilahi, ABD ve İsrail ile yaşanan çatışmalarda ilan edilen ateşkesin Mücteba Hamaney’in inisiyatifiyle şekillendiğini ve karar sürecinin tamamen onun onayıyla ilerlediğini ifade etti.

Uluslararası medya analizlerinde ise İran’ın son dönemde yoğunlaşan diplomatik temasları, bölgesel gerilimler ve hassas ateşkes sürecinin, Tahran yönetimindeki merkezi karar yapısıyla doğrudan bağlantılı olduğu değerlendirmeleri öne çıktı.