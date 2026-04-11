Son Mühür / Beste Temel - Bornova’nın ulaşım ağında kritik bir rol oynayan Kazım Dirik Mahallesi’nde yol yenileme mesaisi, Zafer Caddesi’ne taşınan çalışmalarla yeni bir boyut kazandı. Mustafa Kemal Caddesi ile Süvari Caddesi arasında kalan güzergahta ilk kat asfalt serimi tamamlanırken, bölge sakinlerinin ve sürücülerin merakla beklediği ikinci etap için hazırlıklar sürüyor.

Zafer Caddesi’nde yürütülen bu kapsamlı proje; sadece zemin iyileştirmesini değil, aynı zamanda kaldırımların yenilenmesini, orta refüj düzenlemesini ve modern aydınlatma sistemlerinin kurulumunu da içeriyor. Mevcut durumda ilk kat asfalt sonrası oluşan çukurlar, trafik güvenliğini tehlikeye atmaması adına geçici olarak kapatılmış durumda. Çalışmalar bittiğinde caddenin modern bir görünüme kavuşması hedeflense de bölgedeki hareketlilik burada son bulmayacak gibi görünüyor.

Daha kısa süre önce kazılmıştı

Zafer Caddesi’ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından, değişim sırasının tekrar Süvari Caddesi’ne geleceği belirtiliyor. Daha yeni tamamlanan ve bölge halkını uzun süre toz ve kazılarla baş başa bırakan Süvari Caddesi’nin, Zafer Caddesi’ndeki çalışmaların bitimiyle birlikte bir kez daha dönüşüm sürecine girecek olması, bölgedeki şantiye hareketliliğinin bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. Bornova genelinde ulaşım standartlarını yükseltmeyi amaçlayan bu projeler, ilçenin ana arterlerinde yenileme çalışmalarının periyodik olarak devam edeceği bir takvime işaret ediyor.