Son Mühür / CHP'de sular durulmuyor. CHP'ye yönelik verilen mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ederken, Özgür Özel dün yapmış olduğu açıklamayla birlikte yeni parti kararını duyurmuştu. Özel'in bu kararının ardından CHP'den ne yönde bir hamle geleceği merak konusu olurken CHP Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemiyle ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi. Sarı bası toplantısında Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer'in sorusunu da yanıtladı.

"Partiden ayrılacaklarını düşünmüyoruz!"

Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer Müslim Sarı'ya "CHP tarihinde ilk kez aynı siyasi gelenekten, görüşten gelen iki ayrı merkez oluştuğu yorumları yapılıyor. MYK toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu konuyla ilgili, önemli bir mesajı, somut adım önerisi oldu mu? Belediye Başkanlarının partiden ayrılması durumda bir yol haritanız var mı?" sorularını yöneltti. Sarı ise bu sorulara, "Belediye başkanlarının partiden ayrılacağını düşünmüyoruz. Bizim yaptığımız değerlendirmeler az önce de söylediğim gibi benim söylediklerimi teyit ediyor. Zaten önümüzdeki günlerde bir çoğu açıklama yapacak bu konuyla ilgili. Dolayısıyla bunun için ayrıca bir şey düşünmeye gerek yok. Böyle bir gerçek var ortada. Bir siyasal partinin içinde başka bir siyasal parti için çalışmanın ne kadar etik olmayan bir tutum olduğunu da söylemiş oldum ben." ifadelerini kullandı.