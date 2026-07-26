Son Mühür- Esad rejiminin devrilmesinin ardından Ahmed el Şara liderliğinde ayağa yeniden kalkma mücadelesi veren Suriye, iki otobüsün çarpışması sonrası ortaya çıkan felaket tablosuyla sarsıldı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, iç savaş sırasında yoğun silahlı çatışmaların yaşandığı Şam-Deyrizor yolu üzerinde, Suhne ve Palmira bölgeleri arasında iki yolcu otobüsünün çarpıştığını duyurdu.

Suriye Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kazada ilk belirlemelere göre 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Türkiye'den taziye mesajı...



Katliam gibi kaza haberinin ardından Hakan Fidan liderliğindeki Türkiye Dışişleri Bakanlığı derhal harekete geçti.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Şam-Deyrizor yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye’de Şam-Deyrizor yolunda meydana gelen trafik kazasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

15 Mart 2011'de silahlı çatışmalarla başlayan Suriye iç savaşı 8 Aralık 2024'de Beşar Esad'ın ülkeden kaçmasıyla sona ermiş, Ahmed el Şara liderliğinde Suriye yeni bir sayfa açmıştı.

14 yıl süren savaşta yaklaşık 650 bin insanın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

