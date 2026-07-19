Son Mühür- Hindistan'da Mondi hükümetinin başı aktivist Sonam Wangchuk'la dertte görünüyor.

Hindistan'ın başkenti Delhi'deki yetkililer, federal eğitim bakanının istifasını talep etmek için başlattığı açlık grevinin 21. gününde durumu kötüleşen sosyal aktivist Sonam Wangchuk'u, isteği dışında Cumartesi günü hastaneye kaldırdı.

59 yaşındaki Wangchuk, Mayıs ayında milyonlarca öğrenciyi etkileyen sınav kağıdı sızıntıları nedeniyle Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifa etmesini talep eden Hindistan'ın gençlik kolu CJP ile dayanışma içinde 28 Haziran'dan beri açlık grevi yapıyordu.

Wangchuk'un kampanyası, Başbakan Narendra Modi hükümetine karşı kamuoyunda büyük ses getirmişti.



Geçtiğimiz cuma günü devlet doktorlarına hastaneye nakledilmek istemediğini söyleyen Wangchuk'un tedaviyi reddettiği öğrenilmişti.

Devlet hastanesinden yapılan açıklamada, Wangchuk'un uzun süreli açlık ve susuzluk nedeniyle halsiz düştüğü belirtildi.

Modi hükümeti tepkili...



Geçtiğimiz yıl, Modi hükümeti Wangchuk'u, mensubu olduğu federal Himalaya bölgesi Ladakh'taki şiddetli protestolar sırasında yaptığı kışkırtıcı açıklamalarla insanları tahrik etmekle suçlamıştı.

O dönemde bir başka açlık grevi düzenleyen Wangchuk, bu yıl Mart ayında serbest bırakılmadan önce yaklaşık altı ay hapis yattı . Hakkındaki iddiaları reddeden Wangchuk, şiddet içeren protestoların federal hükümete duyulan hayal kırıklığının bir yansıması olduğunu söyledi.

Sosyal aktivist Sonam Wangchuk'un eşi, kocasının "yasadışı gözaltında" tutulduğunu iddia ederek, onu bir devlet hastanesinden özel bir tesise nakletmek için Hindistan yüksek mahkemesine başvurduğunu açıkladı.

