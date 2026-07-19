Romanya'nın orta kesimlerinde yer alan Prahova iline bağlı Busteni kasabası, etkisini gösteren yoğun yağış sonrasında sel felaketiyle karşı karşıya kaldı.

Gün boyunca süren sağanak sebebiyle dağlardan gelen sel suları yerleşim yerlerine kadar geldi. Kısa sürede su seviyesi yükselirken, cadde ve sokakları tamamen kaplandı ve günlük yaşam da olumsuz etkilendi.

Ev ve iş yerlerini su bastı!

Sel sularının etkisiyle birçok yol ulaşıma kapanırken, park halindeki ve seyir halindeki çok sayıda araç akıntıya kapılarak olduğu yerden sürüklendi.

Taşkın sebebiyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, bölgede maddi hasar oluştu. Vatandaşlar, suyun tahliye edilmesi ve hasarın azaltılması için yoğun çaba gösterdi.

Ekipler bölgede teyakkuzda!

Selin etkisini gösterdiği Busteni'de acil durum ekipleri olası yeni risklere karşı hazır bir şekilde duruyor. Ekipler, suyun çekilmeye başladığı bölgelerde yol temizleme ve güvenlik çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.