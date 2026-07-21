Son Mühür- Hindistan'da Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan’ın istifasını isteyen gençelre Yüksek Mahkeme Başkanı'nın ''Hamamböceği'' yakıştırması, ülkede etkisi her geçen gün artan siyasi bir harekete dönüştü.

Abhijeet Dipke isimli gencin, ''Biz de hamam böceğiyiz'' sloganıyla başlatıtğı hareket bir anda milyonlarca takipçisi olan çıkan ''Hamamböceği Hareketi (Cockroach Janta Party - CJP)''ne dönüştü.

Mondi hükümetine karşı sokağa inen CPJ'li gençlere iktiCockroach Janta Party - CJPdarın cevabı sert oldu.

Hindistan'ın gençlik önderliğindeki "hamamböceği" hareketi, parlamentoya yürüyüşlerini durdurmaya çalışan polisle çıkan çatışmalarda çok sayıda destekçisinin yaralanmasının ardından, hükümet karşıtı protestolarına devam edeceklerini ancak bir daha yürüyüş yapmayacaklarını açıkladı.

180 kişi yaralanmıştı...



Delhi Polisi, Pazartesi günü Delhi'nin merkezinde çıkan çatışmalarda 118'i güvenlik ve polis memuru, 60'ı protestocu olmak üzere yaklaşık 180 kişinin yaralandığını bildirdi.



Kendisini "Hamamböceği Halk Partisi" (CJP) olarak adlandıran partiden yapılan açıklamada, 150'den fazla protestocunun hastanede tedavi gördüğü duyuruldu.

Dövüldükleri için özür dilerim...



CJP'nin kurucusu Abhijeet Dipke, grubun daha fazla gencin zarar görmesini istemediği için parlamento yürüyüşünün iptal edildiğini söyledi ve özellikle kadınlardan oluşan destekçilerinden, erkek polis memurları tarafından dövüldükleri için özür diledi.

Sosyal medyada örgütlenen gençlerin başlattığı hareket, Başbakan Narendra Modi'nin üçüncü dönemindeki en büyük meydan okuma haline geldi.

