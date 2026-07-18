İranlı yetkililer, hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu bildirirken, yaralıların büyük bölümünün tedavisinin tamamlandığını, 37 kişinin ise hastanelerde tedavisinin sürdüğünü duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, 27 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında ABD tarafından düzenlenen hava saldırılarına ilişkin güncel can kaybı ve yaralı sayısını açıkladı. Yaralıların tedavisi devam ediyor.

“İran’da 50 kişi hayatını kaybetti”

Kirmanpur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırılarda 50 kişinin yaşamını yitirdiğini, 500'den fazla kişinin ise yaralandığını bildirdi. Açıklamada, hayatını kaybedenler arasında 5 kadın ile 2 çocuğun bulunduğu belirtildi. Yaralılar arasında ise 32 kadın ve 18 çocuğun yer aldığı kaydedildi.

“İran Sağlık Bakanlığından resmi açıklama”

İran Sağlık Bakanlığı verilerine göre, saldırılarda yaralanan kişiler için bugüne kadar 28 cerrahi operasyon gerçekleştirildi. Tedavileri tamamlanan 460 kişi taburcu edilirken, 37 yaralının ise hastanelerde tedavisinin devam ettiği bildirildi.