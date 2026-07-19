Son Mühür- Esad rejimimin devralmasının ardında Suriye'yi yeniden ayağa kaldırmak için zor bir görevi omuzlamak zorunda kalan Ahmet El Şara'nın başı bugünlerde Lübnan'daki Hizbullah nedeniyle dertte.

İsrail'in Güney Lübnan'da Hizbullah'a karşı sürdürdüğü savaşta, Suriye'yi denkleme katma çabası geçtiğimiz günlerde batı medyasına konu olmuştu.

Lübnan'nın önde gelen gazetelerinden Al-Akhbar, olası bir Suriye-Lübnan çatışmasına Irak'ın sessiz kalmayacağını dile getirdiği bir kulis haberine yer verdi.



Haberde ulaşılan bilgilere göre, Suriye Devlet Başkanı Ahmet El Şara, son günlerde Irak hükümetinden, Hizbullah ile bir çatışmaya girmemesi konusunda bir tavsiye aldı.

Amerikan ve Suudi baskılarının arttığına işaret edilen haberde, Irak'ın Şam’ı, ''Suriye’nin Lübnan sahasına herhangi bir katılımın, Suriye’nin kendisi üzerinde doğrudan yansımaları olacağına'' dair uyardı.

Iraklı direniş grupları...



Iraklı direniş gruplarının böyle bir durumda Suriye'yi hedef alacağı hatırlatılan haberde, Bağdat Şam'ı Suriye'nin çıkarlarına hizmet etmeyen ve iç istikrarı pekiştirme çabalarına veya komşu ülkelerle ilişkileri düzeltme çabalarına hizmet etmeyen gelişmelere kapı açmasında duyduğu endişeleri dile getirildi.

Al Akhbar'ın haberinde Suriye lideri El Şara'nın Bağdat'a, Amerikan yönetiminin kendisinden Lübnan dosyasına müdahale etmesini ve Hizbullah’a karşı bir tutum almasını istediğini, ancak bu talebi reddettiğini doğruladığını bildirdiğine dikkat çekildi.