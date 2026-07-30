Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Avrupa'dan Türkiye'ye yönelik turizm sürecini yükseltmek için yeni tatil platformu SunExpress Holidays'i hizmete koydu. Farklı tur operatörlerinin tatil paketlerini tek çatı altında bir araya getiren platform, hem sektör için yeni bir satış kanalı yaratmayı hem de Türkiye'nin turizm destinasyonlarını daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.

İlk etapta Almanya, Avusturya ve İsviçre'de kullanıma sunulan platformun ilerleyen dönemde yeni ülkelere de yayılması hedefleniyor.

Avrupa'daki Türkler için esnek tatil!

SunExpress Holidays'in en dikkat noktalarından biri ise Avrupa'da yaşayan Türklerin seyahat alışkanlıklarına yönelik geliştirmiş olduğu yeni paket sistemi olarak dikkat çekti.

Platformla birlikte kullanıcılar, Türkiye'ye yapacakları seyahatlerde aile ziyaretleri ile tatili tek paket içerisinde planlayabilecek. Bu sayede yolcular seyahatlerinin bir bölümünü yakınlarına ziyaret gerçekleştirerek, kalan kısmını ise farklı turizm bölgelerinde tatil yaparak değerlendirecek.

"Yeni bir satış kanalı oluşturuyoruz"

SunExpress CEO'su Marcus Schnabel, platformun tur operatörleriyle rekabette bulunmak yerine onların faaliyetlerini destekleyen bir yapı olarak tasarlandığını ifade etti.

Schnabel, SunExpress Holidays'in sadece turistik seyahatleri değil, Almanca konuşulan ülkeler ile Türkiye arasındaki yoğun aile ve akraba ziyaretlerini de geliştirecek bir model sunduğunu belirtti.

İzmir de platformdaki destinasyonlar arasında kendine yer buldu!

SunExpress Holidays kapsamında hazırlanmış olan tatil paketleri; Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir gibi Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerini bünyesine alıyor.

Paketlerde SunExpress uçuşlarıyla birlikte konaklama seçenekleri paylaşılırken, şirketin iş ortağı AirCairo ile Mısır'ın Hurghada ve Marsa Alam destinasyonlarına yönelik tatil paketleri de platformda kendine yer buldu.

Ek hizmetler de pakete eklenebilecek!

Platform, klasik paket tatil anlayışının dışına çıkarak kullanıcılara kişiselleştirilebilir seyahat seçenekleri sunmakta.

Hazırlanan paketlere iç hat uçuşları, araç kiralama hizmetleri ve organize turlar gibi ek seçenekler de eklenebilmekte. Seyahatin organizasyonu ve destinasyondaki hizmetler ise tur operatörleri tarafından yürütülecek.

Yeni bir pazar oluşturuyor

SunExpress Holidays çerçevesinde paketlerin hazırlanmasını üstlenen Bentour Reisen'in CEO'su Deniz Uğur, uzun süredir müşterilerden kişiselleştirilmiş seyahat talepleri aldıklarını ifade ederek, yeni platformla bu ihtiyaca cevap verdiklerinin altını çizdi.

