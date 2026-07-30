İzmir'de sosyal medya üzerinden suç örgütlerini övdükleri ve örgüt propagandası yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülmekte olan soruşturma çerçevesinde tespit edilen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 9 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Sosyal medya paylaşımları üzerine başlatıldı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya platformlarında suç örgütlerinin cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterdiği, övdüğü ya da bu yöntemleri teşvik ettiği üzerinde durulan paylaşımlara ilişkin soruşturmaya start verildi.

Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, bazı hesaplardan yapılan paylaşımların suç örgütlerinin propagandasını içerdiği üzerinde durulurken, şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ekiplerden eş zamanlı baskın!

Gözaltı kararları sonrasında harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda haklarında işlem başlatılan 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

