Premier Lig'de sıralamayı yakından ilgilendiren kritik karşılaşma için geri sayım başladı. Işık Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu zorlu doksan dakikada ev sahibi ekip saha avantajını kullanmak isterken, konuk takım zorlu deplasmandan kritik puanlarla dönmeyi hedefliyor. Cuma gecesi futbol keyfi yaşamak isteyen sporseverler ekran başına geçmeden önce yayıncı kuruluşu, maç saatini ve takımların son durumunu araştırıyor. Özellikle Sunderland Nottingham Forest canlı yayın linki ve frekans bilgileri internette en çok aranan başlıklar arasına girdi.

SUNDERLAND NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İngiliz futbolunun iki güçlü ekibini karşı karşıya getiren bu önemli müsabaka, 24 Nisan 2026 Cuma günü oynanacak. Ligdeki puan durumunu doğrudan etkileyecek olan bu heyecan dolu maçın ilk düdüğü Türkiye saati ile 22.00'de çalacak. Karşılaşmaya ev sahibi takımın ikonik sahası olan Stadium of Light (Işık Stadyumu) sahne olacak.

SUNDERLAND NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Ada futbolunun kalbinin atacağı dev randevunun Türkiye'deki yayıncısı belli oldu. Futbolseverler cuma gecesi oynanacak bu zorlu mücadeleyi beIN Sports 3 kanalı ekranlarından naklen ve yüksek çözünürlükle takip edebilecek.

BEIN SPORTS 3 FREKANS VE DİJİTAL PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı televizyonlarından veya akıllı cihazlarından canlı izlemek isteyen taraftarlar için çeşitli erişim seçenekleri bulunuyor. Türksat uydusu üzerinden şifreli sinyal ile verilen yayına televizyondan ulaşmak isteyenler Digiturk'te 79. kanalı, Kablo TV'de ise 234. kanalı kullanabiliyor. Maçı dijital ortamda takip etmeyi tercih eden futbolseverler ise beIN Connect ve TOD TV uygulamaları üzerinden üyelikleri dahilinde mücadeleyi internetten anlık olarak izleyebiliyor.