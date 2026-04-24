Son Mühür- Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Barı Konferansı play-off ilk turunda Denver Nuggets favori başladığı seride geriye düşmekten kurtulamadı.

Kendi evinde aldığı yenilginin ardından ev sahibi avantajını Minnesota Timberwolves'a kaptıran Denver, serinin üçüncü maçında deplasmanda rakibine 113-96'lık skorla mağlup oldu.

Dosunmu ve McDaniels öne çıktı...



Minnesota'da Ayo Dosunmu 25 sayı, 3 ribaund, 9 asist,

Jaden McDaniels 20 sayı, 10 ribaund, 3 asist,

Anthony Edwards 17 sayı, 5 ribaund, 3 asist,

Julius Randle 15 sayı, 6 ribaund, 4 asist,

Rudy Gobert 10 sayı, 12 ribaund, 3 asistle galibiyette öne çıkan oyuncular oldu.

Jokic'in çabası yeterli olmadı...



MVP aday Nicolo Jokic'e rağmen seride istediği sonuçları almakta zorlanan Denver'de,

Jokic 27 sayı, 15 ribaund, 3 asist, 2 top çalma,

Jamal Murray 16 sayı, 3 ribaund, 4 asist,

Tim Hardaway Jr. 11 sayı, 5 ribaund ve

Zeke Nnaji 10 sayı, 3 ribaundla oynadı.

Zorlama şutlara döndüler...

Spor yazarı İnan Özdemir,

''Nikola Jokic’i hiç böyle dağınık görmemiştim. Rudy Gobert ile Jaden McDaniels liderliğindeki Minnesota savunması o kadar iyi iş çıkarıyor ki Denver hücumu tamamen zorlama şutlara döndü. Şaşırtıcı olan, Jokic’in de kaderini el üstü üçlüklere bağlaması…'' değerlendirmesinde bulundu.

